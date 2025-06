Bodennahes Ozon - Unsichtbare Gefahr an sonnigen Sommertagen

Durch die intensive Sonneneinstrahlung steigt die Ozon-Konzentration jeden Tag aufs Neue an und überschreitet vor allem am Nachmittag und am frühen Abend vielerorts den Grenzwert von 120 µg/m³. Dieses aggressive Reizgas kann zu gesundheitlichen Beschwerden der Schleimhäute und Atemwege führen.