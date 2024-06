Heute Abend um 21 Uhr wird an der Fussball-Europameisterschaft in Köln das Spiel Schottland gegen die Schweiz angepfiffen. Das Duell findet nicht nur im Stadion statt, SRF Meteo vergleicht auch das aktuelle Wetter sowie die Klimastatistik. In diesem Zweikampf treten die beiden Hauptstädte Bern und Edinburgh gegeneinander an.

Erste Halbzeit: das aktuelle Wetter

Die erste Halbzeit verläuft ausgeglichen. In Sachen Temperaturen ist die Schweiz im Vorteil: Wer bereits den Nachmittag im Freien verbringt, kann in Bern sommerliche 29 Grad geniessen. In Edinburgh sind es über 10 Grad weniger. Auch zu Beginn des Spiels liegen die Vorteile bei der Schweiz: 22 Grad gegen 15 Grad. Anders sieht es bei der Regenwahrscheinlichkeit aus: Während in Bern ein Regenschauer nicht ausgeschlossen ist, bleibt es in Edinburgh ziemlich sicher trocken. Zudem ist es in Schottland deutlich länger hell. Die Sonne geht erst um 22:02 Uhr (23:02 Uhr Schweizer Zeit) unter: Somit bleibt es dort bis nach dem Schlusspfiff hell.

Pausenresultat: 2:2

Legende: Beim Wetter-Duell können die Schotten noch mithalten. IMAGO/Bradley Collyer

Zweite Halbzeit: die Klimastatistik

Was bietet das durchschnittliche Wetter im Juni in den beiden Hauptstädten? Obwohl Schottland bei uns den Ruf des wechselhaften Wetters geniesst, zeigen sich beim Niederschlag keine grossen Unterschiede: Die Anzahl Tage mit Niederschlag sind genau identisch. Bezüglich Menge bekommt die Schweizer Bundeshauptstadt im Durchschnitt sogar etwas mehr Wasser ab. Da dies aber nicht zwingend negativ sein muss, fällt hier noch keine Entscheidung.

Somit setzt die Schweiz zum Schlussspurt an: Die mittlere Höchsttemperatur empfinden die meisten von uns mit 22.5 Grad in Bern wohl als angenehmer als in Edinburgh mit 17.5 Grad. Das Duell steht somit kurz vor Schluss 3:2. Die Sonne bringt den Siegestreffer in der Nachspielzeit: Mit 223 Stunden gegen lediglich 159 Stunden schwingt die Schweiz ganz klar obenaus.

Legende: 4:2 für die Schweiz – auch bei den Fans. IMAGO/Martin Rickett

Das Schlussresultat

Nach dem 2:2 zur Pause gelingt der Schweiz in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung. Die Klima-Torschützen sind die Temperatur und die Sonnenscheindauer. Die Schweiz gewinnt somit das SRF Meteo Duell verdient mit 4:2. Für das Fussballspiel nun auch: Hopp Schwiiz!