In den letzten Tagen fiel noch Schnee bis rund 800 m. In den Alpen gab es teils viel Neuschnee, wie beispielsweise am Freitag in Vrin/GR (auf 1384 m) mit 63 cm innert eines Tages. Mit einem neuen Frühlingshoch wird es nun aber von Tag zu Tag wärmer.

Legende: In den Föhntälern wird es noch etwas wärmer mit um 20 Grad am Freitag. SRF Meteo

Am Freitag könnte uns eine grosse Ladung Saharastaub erreichen. Da zudem der Föhn stark bis stürmisch auffrischt, könnte der Saharastaub auch in tiefere Luftschichten gelangen. Dadurch würde sich der Himmel nach sonnigen Tagen merklich eintrüben.

Die Mischung aus Niederschlag gefolgt von Wärme und Sonnenschein bedeutet für Flora und Fauna viel Arbeit. Aber aufgepasst, in den Morgenstunden ist es noch verbreitet frostig. Typisch Frühling!