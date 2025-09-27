 Zum Inhalt springen

Die besten Bilder (W)Intermezzo in den Bergen

Am Freitag und Samstag sank die Schneefallgrenze auf 2000 bis 1500 Meter, auf Samstag besonders im Nordtessin und in der Zentralschweiz lokal sogar noch tiefer. Hier finden Sie die besten Bilder.

Autor: 

27.09.2025, 16:10

  • Bild 1 von 9. Grimselpass/VS. Bildquelle: Walter Brog.
    verschneites Hotel auf dem Grimselpass
  • Bild 2 von 9. Andermatt/UR. Bildquelle: Edith Luginbühl.
    kleiner Schneemensch mit Armen
  • Bild 3 von 9. Riederalp/VS. Bildquelle: Sandra Dennler.
    verschneiter Hügel
  • Bild 4 von 9. Alp Surenen/UR. Bildquelle: Leandra Schilter.
    Gartenbeizli offen:)
  • Bild 5 von 9. Alp Surenen/UR. Bildquelle: Leandra Schilter.
    Gartenbeizli offen;)
  • Bild 6 von 9. Alp Galenstock am Furkapass . Bildquelle: Felix Meyer.
    Zwei Schneemänner und ein Hund im Schnee vor Bergkulisse.
  • Bild 7 von 9. Sustenpass/BE. Bildquelle: Sarah Huser.
    Schneebedeckte Berglandschaft
  • Bild 8 von 9. Riederalp/VS. Bildquelle: Joel Frey.
    Schwarze Kühe auf schneebedecktem Hang, Bäume und Berge im Hintergrund.
  • Bild 9 von 9. Riederfurka/VS. Bildquelle: Joel Frey.
    Gämse im verschneiten Berggelände.
Bald «Schnee von gestern»

Der für den Schnee verantwortliche Kaltlufttropfen zieht auf Sonntag bereits davon. Dahinter bringt ein Hochdruckgebiet trockene und deutlich wärmere Luft. Die Nullgradgrenze steigt auf über 3000 Meter an und im tiefverschneiten Andermatt/UR (1400 Meter ü.M.) liegen die Höchstwerte am Sonntag und Montag bei etwa 13 Grad. Damit verschwindet der Schnee zumindest unter 2000 Meter fast so schnell wieder, wie er gekommen ist.

Meteo, 27.9.2025, 19:55 Uhr

