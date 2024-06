Die Startseite

Sofern Sie die Standortlokalisierung aktiviert haben, sehen Sie hier die Prognose für Ihren aktuellen Standort (ohne Lokalisierung den ersten Favoriten). Hier gibt es zwei verschiedene Swipefunktionen (mit dem Finger von rechts nach links wischen). Swipen auf der Ortschaft und den Wochentagen bringt Sie sofort zum nächsten Favoriten, swipen dazwischen zeigt die kommenden 24 Stunden mit Symbolen. Unterhalb der Symbole ist die erwartete Regenmenge in Balken angegeben.

Legende: Startseite SRF Meteo App SRF

Die Anzahl der Wochentage, welche hier in der Vorschau angezeigt wird, kann unter «Mehr => Vorschau» eingestellt werden.

Ein Klick irgendwo auf die Fläche bringt Sie zu den Detailinformationen. Lesen Sie hier im Detail die erwarteten Regenmengen, die Windstärke oder auch die gefühlte Temperatur ab. Zudem gibt es im Winter auch Informationen zu den erwarteten Schneemengen.

Legende: Lokalprognose SRF

Stört Sie der Standort auf der Startseite der SRF Meteo App ? Dann können Sie in den Einstellungen Ihres Betriebssystems der SRF Meteo App die Standortberechtigung entziehen. So erscheint der erste Favorit auf der Startseite.

Favoriten

Favoriten können auf zwei verschiedene Arten hinzugefügt werden. Via Startseite ganz oben rechts über die Suche einen Ort suchen und dann mit Klick auf den Stern zu den Favoriten hinzufügen. Oder über die Navigation unten via Favoriten einen neuen Favoriten suchen und hinzufügen. Hier können die Favoriten auch neu geordnet sowie gelöscht werden.

Legende: Favoriten SRF

Warnungen

Für bewohnte Regionen in der Schweiz können Warnungen per Push abonniert werden. Diese verwalten Sie entweder via Favoriteneinstellungen oder unter dem Menupunkt «Mehr => Pushmitteilungen». Dort kann auch eingestellt werden, ob man nur vor «erheblicher und grosser Gefahr» gewarnt werden will, oder ob auch ein Push bei «mässiger Gefahr» ausgelöst werden soll. Diese Einstellungen können auch via der detaillierten Lokalprognose eingestellt werden.

Legende: SRF

Karten

Unter dem Menupunkt Karten sind sämtliche Karten wie Niederschlag (Radar und Prognose), Wolken/Regen, Pollen, Schneedaten sowie die Warnkarte zu finden. Auch die Webcams und das Surf- und Segelwetter findet man dort. Unter Europa gibts Temperaturen und Wetter für Europa sowie das Satellitenbild und die Isobarenkarte.

Legende: Verschiedene Karten SRF

Was kommt noch?

Bald ist es möglich einzustellen, ob auf der Startseite der erste Favorit erscheint, oder wie aktuell der Standort. Auch an einer Tabletversion wird gearbeitet.

Was gibt es nicht mehr?

Die SRF Meteo App ist auf der Apple Watch nicht mehr verfügbar. Ebenso werden Betriebssysteme unterhalb von iOS 16 und Android 8 nicht mehr unterstützt.

Hier gibt es die neue App: