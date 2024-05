1 / 18 Legende: Gerzensee/BE Farbenpracht spiegelt sich im See. Martin Mägli 2 / 18 Legende: Graubünden Nordlichter in den Alpen Lukas Moesch 3 / 18 Legende: Langnau i. E Prächtiges Farbenspiel auch am Emmentaler Himmel. Peterson Palombo 4 / 18 Legende: Morgarten/ZG Langzeitbelichtung am Ägerisee. Caitlin Schärer 5 / 18 Legende: Emmetten/NW Polarlichter Manuela Bärtschi 6 / 18 Legende: Obwalden Polarlichter Susanne Schrackmann 7 / 18 Legende: Gnipen/Rossberg/SZ Vom Rossberg bei Arth-Goldau Richtung Zürich aufgenommen. Links die Stadt Zug. Viele Farben konnte man sogar von blossem Auge sehen. Marcus Bohler 8 / 18 Legende: Säntis Polarlichter in der schönsten Form. Franz Gangl 9 / 18 Legende: Bütschelegg/BE Auch im Berner Oberland waren sie zu sehen. Judith Grütter 10 / 18 Legende: Niederlenz/AG Polarlichter Indra Joshi 11 / 18 Legende: Chasseral Polarlichter Freitag auf Samstag Ajai Yogalingam 12 / 18 Legende: Tannenberg bei Waldkirch Farbenspektakel pur. Daniel Taiani 13 / 18 Legende: Gantrischgebiet/BE Ein Panoramabild, wie aus dem Bilderbuch! Daniel Baukmann 14 / 18 Legende: Glarner Voralpen Ein fantastischer Blick. David Büsser 15 / 18 Legende: Männedorf/ZH Nordlichter im Raum Zürich. Claudia Wehrli 16 / 18 Legende: Ernen/VS Polarlichter im Wallis Andreas Briw 17 / 18 Legende: Says/GR Polarlichter auch in Graubünden. Mati Willi 18 / 18 Legende: Vilters/SG Polarlichter über dem Gonzen Pirmin Riesen

Bereits am Freitagmorgen war klar, dass einige grössere koronale Massenauswürfe (CME) stattgefunden haben. So durfte mit Polarlichtern gerechnet werden. Dass sie dann aber derart gut sichtbar sind, war überraschend. Bereits kurz nach 10 Uhr konnte man die ersten roten Lichter von blossem Auge auch am nördlichen Himmel erkennen. Kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Samstag war das Spektakel noch intensiver. Sogar der grüne Anteil des Polarlichtes war teilweise zu sehen. Dieser Teil des Polarlichts ist weiter unten in der Atmosphäre. Somit wird klar, dass die Polarlichter sehr weit nach Süden vorgestossen sind. Es gab Sichtungen im Mittelmeerraum oder sogar in Südflorida.

Audio Polarlichtankündigung im Wettergespräch bei der Musikwelle 02:45 min, aus Wetter vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Der Hintergrund

Bei Sonnenstürmen werden Teilchen von der Sonne weggeschleudert und gelangen als sogenannter Sonnenwind in den Weltraum. Trifft der Sonnenwind auf die Erde, werden die Teilchen vom Erdmagnetfeld zu den Polen abgelenkt. Die geladenen Teilchen der Sonne regen die Moleküle der Erdatmosphäre an. Diese senden dann farbiges Licht aus, das wir als Polarlicht sehen. Polarlichter heissen im Norden Aurora borealis, im Süden Aurora australis. Bei uns sind sie nur äusserst selten zu beobachten.

22:28 Video Christoph Siegrist – Den Polarlichtern auf der Spur Aus Reporter vom 28.12.2018. abspielen. Laufzeit 22 Minuten 28 Sekunden.

Wie entstehen die verschiedenen Farben?

Verantwortlich sind verschiedene Gasmoleküle. Unsere Atmosphäre besteht vor allem aus Sauerstoff und Stickstoff. Radikaler Sauerstoff sendet rotes Licht aus, meist in einer Höhe von 200 km. Weiter unten in der Atmosphäre, auf etwa 100 km Höhe, treffen die angeregten Sauerstoffmoleküle vermehrt auf andere Teilchen: Das Licht wird grün.