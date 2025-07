Per E-Mail teilen

Unsere Reise durch die inzwischen ziemlich nasse Schweiz beginnt in der Romandie. Anfang Juli waren bei Vevey am Ufer des Genfersees etliche Felder braun. Ganz anders sah die Situation gestern Sonntag aus. Nur noch einzelne braune Flecken sind auf dem Satellitenbild zu erkennen.

Vevey liegt im Südwesten des Bildes. Dieses Bild wurde vom Satelliten Sentinel-2 am 2. Juli aufgenommen. Copernicus Browser

Die Situation am 27. Juli. Copernicus Browser

In der Region Zürich, rund um den Greifensee, sind die Unterschiede zwischen Anfang und Ende Juli ebenfalls deutlich erkennbar. Das Gras auf dem Militärflugplatz Dübendorf ist beispielsweise deutlich grüner geworden.

Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee (von West nach Ost) am 2. Juli. Copernicus Browser

Die Situation am 22. Juli (auf neueren Bildern sieht man in dieser Region nur Wolken). Copernicus Browser

Etwas weniger augenfällig sind die Vegetations-Unterschiede in der Region Basel. Trotzdem sieht man auf dem Bild von gestern Sonntag mehr grün als zu Beginn des Monats. In Basel war Ende Juni das Niederschlagsdefizit weniger gross als an den meisten Orten im Mittelland.

Die Stadt Basel im Nordosten des Bildes. Wolkenlos am 2. Juli. Tag des EM-Startspieles. Copernicus Browser

Grüner und bewölkter am 27. Juli. Tag des EM-Finals. Copernicus Browser

Kaum Unterschiede in den Vegetationsfarben stellen wir in den Alpen fest. Anfang Juli war es grün. Ende Juli ist es grün.