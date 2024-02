Legende: Antje Venzin

Verschneite Landschaften und eisige Luft: Zwischen Dezember und Februar sind gefrorene Nasen und Finger keine Seltenheit. So werden in Davos im Durchschnitt rund 13 Tage verzeichnet, an welchen die Temperatur pro Wintermonat ganztags unter dem Nullpunkt verbleibt. Solche Tage werden «Eistage» genannt. Ziemlich sanft zeigte sich hingegen der Winter 2023/2024. Vor allem in mittleren Höhen um 1500 Meter ging die Anzahl Eistage stark zurück. So wartet beispielsweise der Napf noch immer auf den ersten eisigen Februartag. Gemäss der Norm (1991-2020) wären hier rund 12 Eistage für den letzten Wintermonat üblich.

Zwar sind es noch ein paar Tage, bis am 1. März das Sommerhalbjahr beginnt. Mit den aktuellen Wetteraussichten wird sich die Winterstatistik aber kaum mehr ändern. Zumindest in Lagen unter 1500 Metern geht der diesjährige Winter frostarm zu Ende. Einzig die höchsten Schweizer Bergspitzen können sich noch auf ein paar klassische Schnee- und Eistage freuen.