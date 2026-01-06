Ein Gefrierschrank oder ein Gefrierfach mit Eis an den Wänden kann ärgerlich sein. In diesen kalten Tagen gelingt das Abtauen nun besonders gut, denn man kann das Gefriergut einfach nach draussen stellen, ohne dass es auftaut während man den «Gfrüri» abtaut. Bis Donnerstagmorgen bleiben die Bedingungen eisig, danach wird es wärmer:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Nacht auf Mittwoch ist eisig kalt. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 5 Legende: Die Nacht auf Mittwoch ist eisig kalt SRF Meteo

Bild 2 von 5. Im Norden und in den Alpen steigt die Temperatur auch am Mittwoch nicht über 0 Grad. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 5 Legende: Im Norden und in den Alpen steigt die Temperatur auch am Mittwoch nicht über 0 Grad. SRF Meteo

Bild 3 von 5. Die Nacht auf den Donnerstag eignet sich auch noch zum Abtauen. Bildquelle: SRF Meteo. 3 / 5 Legende: Die Nacht auf den Donnerstag eignet sich auch noch zum Abtauen. SRF Meteo

Bild 4 von 5. Am Donnerstag wird es im Flachland langsam wärmer, am Vormittag ist es aber noch frostig. Bildquelle: SRF Meteo. 4 / 5 Legende: Am Donnerstag wird es im Flachland langsam wärmer, am Vormittag ist es aber noch frostig. SRF Meteo

Bild 5 von 5. Das reicht nicht mehr, die Nacht auf Freitag ist bereits zu mild. Bildquelle: SRF Meteo. 5 / 5 Legende: Das reicht nicht mehr, die Nacht auf Freitag ist bereits zu mild. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warum bildet sich das Eis?

Bei jedem Öffnen des Eisfachs gelangt warme Luft ins Eisfach, die mehr Feuchtigkeit enthält als die kalte Luft im Fach. Die warme Luft wird im Eisfach abgekühlt und muss ihre Feuchtigkeit loswerden, weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft. Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert an den Kühlflächen und gefriert schliesslich. So bildet sich eine immer dickere Eischicht, die irgendwann so dick werden kann, dass sie stört.