Karte der Schweiz mit Höchsttemperaturen am Mittwoch, von -12°C bis 5°C.
Legende: Eistage SRF Meteo

Eistage Jetzt Gefrierschrank abtauen

06.01.2026, 15:29

Ein Gefrierschrank oder ein Gefrierfach mit Eis an den Wänden kann ärgerlich sein. In diesen kalten Tagen gelingt das Abtauen nun besonders gut, denn man kann das Gefriergut einfach nach draussen stellen, ohne dass es auftaut während man den «Gfrüri» abtaut. Bis Donnerstagmorgen bleiben die Bedingungen eisig, danach wird es wärmer:

  • Bild 1 von 5. Die Nacht auf Mittwoch ist eisig kalt. Bildquelle: SRF Meteo.
    Karte der Schweiz mit Tiefsttemperaturen für Mittwoch.
  • Bild 2 von 5. Im Norden und in den Alpen steigt die Temperatur auch am Mittwoch nicht über 0 Grad. Bildquelle: SRF Meteo.
    Temperaturkarte Schweiz, Höchstwerte Mittwoch, -12°C bis 5°C.
  • Bild 3 von 5. Die Nacht auf den Donnerstag eignet sich auch noch zum Abtauen. Bildquelle: SRF Meteo.
    Kartengrafik der Schweiz mit Tiefsttemperaturen in der Nacht auf Donnerstag.
  • Bild 4 von 5. Am Donnerstag wird es im Flachland langsam wärmer, am Vormittag ist es aber noch frostig. Bildquelle: SRF Meteo.
    Karte der Höchsttemperaturen in der Schweiz am Donnerstag.
  • Bild 5 von 5. Das reicht nicht mehr, die Nacht auf Freitag ist bereits zu mild. Bildquelle: SRF Meteo.
    Wetterkarte Schweiz mit Tiefsttemperaturen für Freitag.
Warum bildet sich das Eis?

Bei jedem Öffnen des Eisfachs gelangt warme Luft ins Eisfach, die mehr Feuchtigkeit enthält als die kalte Luft im Fach. Die warme Luft wird im Eisfach abgekühlt und muss ihre Feuchtigkeit loswerden, weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft. Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert an den Kühlflächen und gefriert schliesslich. So bildet sich eine immer dickere Eischicht, die irgendwann so dick werden kann, dass sie stört.

Meteo, 6.1.2026, 13 Uhr

