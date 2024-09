Von Freitag bis Sonntag fällt in Österreich, Tschechien, der Westslowakei und Südpolen gebietsweise 100 bis lokal über 300 mm Regen. Es werden Überschwemmungen, Murgänge und in den Alpen sehr viel Neuschnee erwartet. Zudem können Sturmböen weitere Schäden verursachen.

In einem durchschnittlichen Herbst fällt in Wien in etwa 80 mm Regen, im Jahresmittel rund 600 mm. Nun zeigen die Wettermodelle für die österreichische Hauptstadt nur schon bis Sonntag Regensummen um 200 mm. Grossflächig fällt im östlichen Mitteleuropa in nur drei Tagen mehr Niederschlag als normalerweise in mehr als drei Monaten.

Legende: Niederschlagssumme bis Ende der Woche: Vor allem in Österreich, Tschechien, der Westslowakei und bis zum Riesengebirge im Süden Polens fallen enorme Mengen. SRF Meteo, Daten: ECMWF

Die Bevölkerung in diesen Regionen wird gewarnt vor Überschwemmungen, Murenabgängen an steilen Berghängen und auch Sturzfluten in engen Tälern. Darüber hinaus fallen im Hochgebirge grosse Schneemengen und es muss mit Lawinenabgängen gerechnet werden. Zudem treten im Flachland Sturmböen auf, auf den Gipfeln erreicht der Wind teilweise Orkanstärke.

Woher kommt das Unwetter?

Verantwortlich für die gefährliche Wetterlage ist ein Tiefdruckgebiet, das sich von der Adria über den Balkan nach Norden zieht. Die Entstehung des Tiefs hängt mit dem Kaltlufteinbruch zusammen, den wir in der Schweiz derzeit erleben.

Legende: Arosa/GR Grönländische Polarluft sorgte auf Donnerstag bei uns für einen ersten Wintereinbruch in den Alpen. Nadja Fritschi

Durch den extremen Temperaturgegensatz zwischen der rekordwarmen Adria und der darüber ziehenden Polarluft kann sich das Tief mit viel Feuchtigkeit vollsaugen. In den Balkanländern entstehen dadurch kräftige Gewitter. Weiter nördlich gleitet das Tiefdruckgebiet auf seinem Weg auf die Kaltluft auf, was zu enormen Regenmengen in Österreich, Tschechien, der Westslowakei und über Südpolen führt.

Anfang nächster Woche schwächt sich das Tief ab und erreicht in relativ harmloser Form voraussichtlich auf Dienstag die Schweiz.