Eine kräftige Nordstaulage sorgt bis und mit Mittwoch teils für winterliche Verhältnisse. Am Alpennordhang, oberhalb von rund 1000 m kommen vielerorts 20 bis 50 cm Neuschnee zusammen, lokal sogar noch mehr.
Auch in tieferen Lagen wird es zeitweise weiss: Die Schneefallgrenze sinkt bis am Dienstagabend auf rund 600 m, am Mittwoch sogar bis 400 m.
Ab Donnerstag Zwischenhoch
Am Donnerstag und Freitag bestimmt ein Hochdrucksystem unser Wetter. Während im Flachland zum Teil Hochnebel liegt, kommt in den Alpen die Sonne zurück. Das klingt nach idealen Bedingungen für erste Winterausflüge in die Berge. Aber Vorsicht: Bereits jetzt ist die Lawinengefahr gebietsweise erheblich bis gross und tendenziell steigt sie mit dem weiteren Schnee noch an.
Noch sind nicht viele Skigebiete geöffnet. Wer Skifahren will, muss sich vorab informieren, welche Anlagen bereits in Betrieb sind. Am Wochenende kommen einige weitere Gebiete dazu. Die Schneeverhältnisse versprechen einen gelungenen Saisonauftakt - doch das Hochdruckwetter hält voraussichtlich nicht lange: Schon am Samstag könnten wieder Störungen aufziehen.
Tipps für Ausflüge ins Winterwetter
- Sonnenschutz nicht vergessen: Die UV-Strahlung ist auch im Winter in den Bergen stark.
- Lawinenlage beachten: Nach viel Neuschnee können Hänge instabil sein – aktuelle Warnungen prüfen.
- Warme Kleidung einpacken: Trotz Sonne bleibt es kalt, besonders in höheren Lagen.
- Früh starten: Die Tage sind kurz, und die Sonne verschwindet früh hinter den Bergen.
- Geöffnete Anlagen checken: Nicht alle Skigebiete sind schon in Betrieb – vorher informieren.