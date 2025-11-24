Bis und mit Mittwoch fällt am Alpennordhang viel Schnee. Am Donnerstag und Freitag folgt sonniges und trockenes Bergwetter. Die Bedingungen sind verlockend, doch noch sind nicht viele Skigebiete offen.

Eine kräftige Nordstaulage sorgt bis und mit Mittwoch teils für winterliche Verhältnisse. Am Alpennordhang, oberhalb von rund 1000 m kommen vielerorts 20 bis 50 cm Neuschnee zusammen, lokal sogar noch mehr.

Legende: Auch in tieferen Lagen besteht am Dienstag und Mittwoch zeitweise Gefahr durch Schneeglätte. Claudia Hürlimann

Auch in tieferen Lagen wird es zeitweise weiss: Die Schneefallgrenze sinkt bis am Dienstagabend auf rund 600 m, am Mittwoch sogar bis 400 m.

Ab Donnerstag Zwischenhoch

Am Donnerstag und Freitag bestimmt ein Hochdrucksystem unser Wetter. Während im Flachland zum Teil Hochnebel liegt, kommt in den Alpen die Sonne zurück. Das klingt nach idealen Bedingungen für erste Winterausflüge in die Berge. Aber Vorsicht: Bereits jetzt ist die Lawinengefahr gebietsweise erheblich bis gross und tendenziell steigt sie mit dem weiteren Schnee noch an.

Legende: Am Donnerstag und Freitag locken Neuschnee und Sonnenschein in die Berge. Birgit Kohler

Noch sind nicht viele Skigebiete geöffnet. Wer Skifahren will, muss sich vorab informieren, welche Anlagen bereits in Betrieb sind. Am Wochenende kommen einige weitere Gebiete dazu. Die Schneeverhältnisse versprechen einen gelungenen Saisonauftakt - doch das Hochdruckwetter hält voraussichtlich nicht lange: Schon am Samstag könnten wieder Störungen aufziehen.

Tipps für Ausflüge ins Winterwetter