Am Dienstag könnte es den ersten Hitzetag des Jahres mit Temperaturen über 30 Grad geben. Am Dienstag und Mittwoch erreichen die Höchstwerte 27 bis 31 Grad - Schwitzen ist angesagt. Weil aber feuchte Luft zu uns kommt, wird es schwül. Am Donnerstag gehen die Temperaturen bereits wieder etwas zurück, die Luft bleibt feucht. Nach einer Kaltfront am Freitag gehen die Temperaturen weiter zurück.

1 / 2 Legende: Das Sommerfeeling kommt auf – zumindest kurzfristig. Werner Krebs 2 / 2 Legende: In der zweiten Wochenhälfte gehen die Temperaturen wieder zurück. SRF Meteo

Bei den Public Viewings gibt's nicht nur Sonnenschein

Die Spiele am Dienstag gehen bei ziemlich sonnigem Wetter über die Bühne. Auch am Mittwoch scheint oft die Sonne. Pünktlich auf die EM-Spiele kommen jedoch am späteren Nachmittag und Abend lokale Gewitter auf. Diese ziehen von Südwest Richtung Nordost und können örtlich unwetterartig ausfallen. Das heisst das Potential für Hagel, Starkregen und Sturm ist vorhanden. Obwohl auch viele Gegenden von den Gewittern verschont bleiben, lohnt es sich beim Public Viewing im Freien, ab und zu einen Blick auf das Niederschlagsradar zu werfen. Je nachdem wäre dann eine windgeschützte Alternative mit Dach über dem Kopf von Vorteil.

Legende: Eine solche Regenzelle bei einem Public Viewing: ungünstig. Constantin Schiffer

Am Donnerstag und Freitag ist es veränderlich bewölkt mit weiteren, lokal kräftigen Regengüssen und Gewittern. Möglicherweise wird die Luft am Freitagabend in den westlichen Landesteilen trockener.

Gewitter können Pegel lokal hochhalten

Die Hochwassersituation hat sich vielerorts etwas beruhigt. Mit den Gewittern in dieser Woche können die Pegel lokal aber wieder ansteigen. Gerade kleinere Bäche oder Seen sind davon betroffen.