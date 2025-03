Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Blitz und Donner gehören für uns grundsätzlich zum Sommer. An heissen und schwülen Tagen muss am Nachmittag und Abend regelmässig mit Gewittern gerechnet werden. Gewitter können aber auch in den anderen Jahreszeiten auftreten, wie aktuell im Frühling.

Für Gewitter braucht es vor allem grosse Temperaturunterschiede. Solche treten gelegentlich auch im Frühjahr auf. Mit der immer intensiveren Sonneneinstrahlung kann sich der Boden schon stark erwärmen. Erreicht uns gleichzeitig in der Höhe kalte Luft, kommt es zu grossen vertikalen Temperaturunterschieden und entsprechend zur Bildung von Gewittern. Diese Voraussetzungen waren gestern und heute gegeben.