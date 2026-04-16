Das sonnige und warme Frühlingswetter lockt in den Garten. Beim Setzen bestimmter Pflanzen ist jetzt allerdings noch etwas Geduld gefragt.

Auch wenn die Regale in Baumärkten und Gartencentern bereits voll sind, eignen sich viele beliebte Pflanzen momentan noch nicht fürs Freie. Grund ist der mögliche Frost.

Frostgefahr im Frühling

Frostnächte im April sind keine Seltenheit. In einem durchschnittlichen April gibt es im Flachland in zwei bis sechs Nächten Frost. Bodenfrost tritt noch weit häufiger auf. Im Mai nimmt die Frostgefahr dagegen rasch ab.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Basilikum und Tomatensetzlinge gehören im April noch nicht in den Garten oder auf den Balkon. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Basilikum und Tomatensetzlinge gehören im April noch nicht in den Garten oder auf den Balkon. SRF Meteo

Bild 2 von 2. Thymian und viele andere Kräuter sind robust und können problemlos auch bei Frostgefahr gepflanzt werden. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: Thymian und viele andere Kräuter sind robust und können problemlos auch bei Frostgefahr gepflanzt werden. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Folgende Kräuter und wärmeliebendes Gemüse gehören momentan noch nicht nach draussen, sondern müssen drinnen bleiben.

Es gibt jedoch zahlreiche Pflanzen, die man bereits jetzt bedenkenlos setzen kann.

Auch Karotten, Radieschen, Spinat, Salat, Randen, Zwiebeln und Knoblauch können schon im April problemlos im Freien angepflanzt werden.