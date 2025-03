In der neuen Woche

am Montag noch teils nass, dann meist trocken für den Resten der Woche.

vor allem am Dienstag starke Bise.

erwarten uns mehrere sonnige Tage.

ab Donnerstag kommt die Frühlingswärme.

Nach ein paar unbeständigen Tagen macht sich im Laufe der neuen Woche Hochdruckwetter bemerkbar.

Aktuell befindet sich das Hoch «Noemi» noch über dem nahen Atlantik. Bis Mitte Woche verschiebt sich sein Zentrum nach Dänemark. Die Schweiz kommt am Südrand des Hochs vorübergehend in eine kräftige Bisenströmung. Die Luft wird zunehmend trocken. Am Montag bestimmen noch die Reste einer Kaltfront das Wetter in der Deutschschweiz. Ansonsten dominiert in der neuen Woche der Sonnenschein. Kleine Ausnahmen: Am Dienstag- und Mittwochvormittag ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber und im Süden hat es am Mittwoch vorübergehend mehr Wolken.

Die gelben Balken zeigen die tägliche Sonnenscheindauer. Die blauen Balken stellen die Unsicherheit dar.

Die gelben Balken zeigen die tägliche Sonnenscheindauer. Die blauen Balken stellen die Unsicherheit dar.

Nach einem kühlen Wochenstart im Norden und kräftiger Bise am Dienstag (Böen zwischen 60 und 80 km/h), wird es spätestens ab Mitte Woche deutlich milder. Nur im Tessin sind die Temperaturen speziell am Mittwoch dank Wolken gedämpft.

Der Verlauf der Höchstwerte für Zürich zeigt den Höhepunkt für Freitag mit rund 21 Grad.

Nach 23 Grad am Sonntag gibt es am Montag nochmals rund 20 Grad. Danach wird es vorübergehend kühler, dann aber auch schon wieder wärmer.

Die milden Bedingungen in der zweiten Wochenhälfte werden das Vegetationswachstum ankurbeln.