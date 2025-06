Heftige Gewitter am Sonntagnachmittag

Gewitter in der Schweiz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Sonntagnachmittag sind verbreitet kräftige Gewitter über die Schweiz gezogen. Dabei wurden über der Schweiz rund 20'000 Blitze registriert. Die Gewitter brachten verbreitet Sturmböen und teils Hagel.

Orkanböen im Seeland

Die Winde im Zusammenhang mit den Gewittern haben stellenweise Bäume entwurzelt und grosse Äste abgebrochen. Im Seeland und in der Region Solothurn wurden sogar Orkanböen gemessen, mit 140 km/h in Neuenburg und 127 km/h in Grenchen.

Die eindrücklichsten Bilder und Videos