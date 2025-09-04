Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Die besten Gewitterbilder

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Worben/BE. Da braut sich etwas zusammen . Bildquelle: Monika Bieri. 1 / 12 Legende: Worben/BE Da braut sich etwas zusammen Monika Bieri

Bild 2 von 12. Orpund/BE. Bogenwolke. Bildquelle: Dominik Doppler. 2 / 12 Legende: Orpund/BE Bogenwolke Dominik Doppler

Bild 3 von 12. Iffwil/BE. Viel Wasser in der Wolke, darum ist sie dunkel. Bildquelle: Franz Knuchel. 3 / 12 Legende: Iffwil/BE Viel Wasser in der Wolke, darum ist sie dunkel. Franz Knuchel

Bild 4 von 12. Bolken/SO. Das Jurasüdfuss-Teil . Bildquelle: Markus Brotschi. 4 / 12 Legende: Bolken/SO Das Jurasüdfuss-Teil Markus Brotschi

Bild 5 von 12. Luzern. Bogenwolke über Luzern . Bildquelle: Peter Wenger. 5 / 12 Legende: Luzern Bogenwolke über Luzern Peter Wenger

Bild 6 von 12. Maur/ZH. Gewitterwolken über dem Greifensee. Bildquelle: René Bauer. 6 / 12 Legende: Maur/ZH Gewitterwolken über dem Greifensee René Bauer

Bild 7 von 12. Hittnau/ZH . Gewitterstimmung . Bildquelle: Damaris Simon. 7 / 12 Legende: Hittnau/ZH Gewitterstimmung Damaris Simon

Bild 8 von 12. Gomiswald/SG. Gewitter zieht auf. Bildquelle: Daniel Betschart. 8 / 12 Legende: Gomiswald/SG Gewitter zieht auf Daniel Betschart

Bild 9 von 12. Üetliburg/SG . Gewitter über Benken . Bildquelle: Ronald Koch. 9 / 12 Legende: Üetliburg/SG Gewitter über Benken Ronald Koch

Bild 10 von 12. Diepoldsau/SG. Bildquelle: Antonella Pisano. 10 / 12 Legende: Diepoldsau/SG Antonella Pisano

Bild 11 von 12. Heiden/AR . Hagel . Bildquelle: David Hohl. 11 / 12 Legende: Heiden/AR Hagel David Hohl

Bild 12 von 12. St. Margrethen/SG . Hagel. Bildquelle: Jennifer Sonderegger. 12 / 12 Legende: St. Margrethen/SG Hagel Jennifer Sonderegger Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eine Gewitterlinie zog am Nachmittag und Abend vom Waadtland über das Mittelland und die Voralpen. Sie brachte:

Böen von 82 km/h in Neuenburg oder 92 km/h auf dem Chasseral, aus dem Kanton Waadt wurden umgestürzte Bäume gemeldet.

In kurzer Zeit fiel viel Regen: z.B. 37.9 mm in einer einzigen Stunde in Winterthur.

Am eindrücklichsten waren die grossen Hagelkörner, die in den beiden Appenzell und im St. Galler Rheintal fielen:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: David Hohl. 1 / 6 Legende: Heiden/AR David Hohl

Bild 2 von 6. Oberegg/AI. Bildquelle: Roger Bischof. 2 / 6 Legende: Oberegg/AI Roger Bischof

Bild 3 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: Moesha Dobler. 3 / 6 Legende: Heiden/AR Moesha Dobler

Bild 4 von 6. St. Margrethen/SG . Bildquelle: Jennifer Sonderegger. 4 / 6 Legende: St. Margrethen/SG Jennifer Sonderegger

Bild 5 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: Roman von Gunten . 5 / 6 Legende: Heiden/AR Roman von Gunten

Bild 6 von 6. Maximale Hagelkorngrösse. Die Auswertung der Radardaten zeigt die maximal mögliche Korngrösse. Bildquelle: Daten: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. 6 / 6 Legende: Maximale Hagelkorngrösse Die Auswertung der Radardaten zeigt die maximal mögliche Korngrösse. Daten: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auf Bilder sind fünflibergrosse Körner zu sehen, aufgrund der Radardaten dürften aber auch Körner von mehr als 5 cm Grösse gefallen sein.

Die Blitzaktivität war auch recht gross. Über der Schweiz gab es mehr als 14'000 Blitze (vorläufige Zahl bis 20 Uhr). Davon waren etwa ein Drittel Bodenblitze und zwei Drittel waren Blitze in den Wolken.