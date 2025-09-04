 Zum Inhalt springen

Gewitterbilanz Es hagelte Fünfliber-Körner

04.09.2025, 20:19

Die besten Gewitterbilder

  • Bild 1 von 12. Worben/BE. Da braut sich etwas zusammen . Bildquelle: Monika Bieri.
    Dunkle Wolken über einem grünen Feld.
  • Bild 2 von 12. Orpund/BE. Bogenwolke. Bildquelle: Dominik Doppler.
    Aufziehendes Gewitter um 16.00h. Blickrichtung Biel von Orpund aus.
  • Bild 3 von 12. Iffwil/BE. Viel Wasser in der Wolke, darum ist sie dunkel. Bildquelle: Franz Knuchel.
    Heute gab es verschiedene spezielle Wolkenstimmung, hier wird es fast Nacht so dunkel.
  • Bild 4 von 12. Bolken/SO. Das Jurasüdfuss-Teil . Bildquelle: Markus Brotschi.
    Einnachten um 16:30 Uhr, 180° Aufnahme aus Bolken Süd-West-Nord
  • Bild 5 von 12. Luzern. Bogenwolke über Luzern . Bildquelle: Peter Wenger.
    Zweites Bild
  • Bild 6 von 12. Maur/ZH. Gewitterwolken über dem Greifensee. Bildquelle: René Bauer.
    Sturmfront über dem Greifensee von Maur aus gesehen.
  • Bild 7 von 12. Hittnau/ZH . Gewitterstimmung . Bildquelle: Damaris Simon.
    Dramatische Wolken über grüner Landschaft mit schmalem Weg.
  • Bild 8 von 12. Gomiswald/SG. Gewitter zieht auf. Bildquelle: Daniel Betschart.
    Dramatischer Himmel über Landschaft mit Bergen und Pflanzen.
  • Bild 9 von 12. Üetliburg/SG . Gewitter über Benken . Bildquelle: Ronald Koch.
    Blitz schlägt in Landschaft unter dunklen Wolken ein.
  • Bild 10 von 12. Diepoldsau/SG. Bildquelle: Antonella Pisano.
    Dramatische Wolken über einem Feldweg.
  • Bild 11 von 12. Heiden/AR . Hagel . Bildquelle: David Hohl.
    Hagel in Heiden, AR
  • Bild 12 von 12. St. Margrethen/SG . Hagel. Bildquelle: Jennifer Sonderegger.
    Hand hält grossen Hagelkorn neben Massband.
Eine Gewitterlinie zog am Nachmittag und Abend vom Waadtland über das Mittelland und die Voralpen. Sie brachte:

  • Böen von 82 km/h in Neuenburg oder 92 km/h auf dem Chasseral, aus dem Kanton Waadt wurden umgestürzte Bäume gemeldet.
  • In kurzer Zeit fiel viel Regen: z.B. 37.9 mm in einer einzigen Stunde in Winterthur.
  • Am eindrücklichsten waren die grossen Hagelkörner, die in den beiden Appenzell und im St. Galler Rheintal fielen:
  • Bild 1 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: David Hohl.
    Grosse Hagelkörner neben einer Münze auf schwarzem Untergrund.
  • Bild 2 von 6. Oberegg/AI. Bildquelle: Roger Bischof.
    Grosser Hagelkorn in einer Hand gehalten.
  • Bild 3 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: Moesha Dobler.
    Grosser Hagelkorn in Hand gehalten.
  • Bild 4 von 6. St. Margrethen/SG . Bildquelle: Jennifer Sonderegger.
    Hand hält grossen Hagelkorn neben Lineal.
  • Bild 5 von 6. Heiden/AR . Bildquelle: Roman von Gunten .
    Hagelkörner auf dem Boden neben einer Hauswand.
  • Bild 6 von 6. Maximale Hagelkorngrösse. Die Auswertung der Radardaten zeigt die maximal mögliche Korngrösse. Bildquelle: Daten: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie.
    Karte der Hagelkorngrösse in der Schweiz am 4. September 2025.
Auf Bilder sind fünflibergrosse Körner zu sehen, aufgrund der Radardaten dürften aber auch Körner von mehr als 5 cm Grösse gefallen sein.

Die Blitzaktivität war auch recht gross. Über der Schweiz gab es mehr als 14'000 Blitze (vorläufige Zahl bis 20 Uhr). Davon waren etwa ein Drittel Bodenblitze und zwei Drittel waren Blitze in den Wolken.

Statistik von Blitzen neben Gewitter über Dorf.
Legende: Blitzstatistik SRF Meteo

Meteo 4.9.2025, 19.55

