Legende:

Meteogramm für Solothurn (Freitag bis Sonntag)

In dieser Grafik (Zeit-Höhen-Diagramm) sind die Zutaten für gefrierenden Regen erkennbar. Der Wind legt am Samstag in der Höhe zu (von bläulich zu bräunlich) und bringt wärmere Luft. Am Abend und in der Nacht auf Sonntag steigt die Schneefallgrenze. Der Kaltluftsee in tiefen Schichten bleibt jedoch bestehen und so kann der Regen wieder gefrieren.

SRF Meteo