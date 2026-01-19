 Zum Inhalt springen

Grosse Temperaturunterschiede Schlottern und Frühlingsgefühle nah beieinander

Am Dienstag sorgte die Kombination aus Nebel und Föhn für Temperaturunterschiede von über 10 Grad auf kleinem Raum.

19.01.2026, 16:57

Im Mittelland Fahrradfahren: Brrrr, eine kalte und neblige Angelegenheit. Gleichzeitig schreibt eine Bekannte: «Hier ist der Frühling angekommen. Liebe Grüsse aus dem sonnigen Garten.»

Verschneite Hügellandschaft mit Bergpanorama im Hintergrund.
Legende: Hemberg/SG Die Region um den Alpstein als möglicher Ursprung der Frühlingsgrüsse. Anita Heeb

Im Mittelland und den angrenzenden Regionen liegt aktuell Nebel. Die Temperaturen schaffen es nur ganz knapp über 0 Grad. Gleichzeitig sorgt in den Alpen eine Föhnströmung für trockene und sehr milde Luft. Wer von A nach B fährt, kann bis zu einem Grad Erwärmung pro Kilometer Distanz erleben.

Die Realität ist ziemlich sicher noch eindrücklicher als diese Zahlen. Letztere vergleichen nur Standorte mit Messstationen. Meist tritt der Grossteil des Temperaturunterschiedes auf noch kleinerem Raum auf.

Landschaft mit weissen Bäumen und etwas blauem Himmel in der Nebellücke.
Legende: Gerlafingen/SO Reif macht die Kälte des Mittellandes sichtbar. Hans-Ulrich Stuber

Meteo Abendsendung SRF1, 19.1.26, 19:55 Uhr

