Saharastaub hat am Freitag den Schweizer Himmel eingetrübt.

Ein Tief über Portugal transportierte in den letzten Tagen Saharastaub Richtung Norden. Mittlerweile ist er auch in der Schweiz angekommen und legt sich mit dem Sonnenlicht an.

Der Saharastaub färbt den Himmel bräunlich. Monika Baumüller

Zusammen mit Schleierwolken sorgen der Saharastaub für eine spezielle Stimmung. Gaudenz Flury

Zum Schluss nehmen die Wolken Überhand. SRF Meteo

Saharastaub trübt aber nicht nur den Himmel. Er ist vielmehr ein Tausendsassa: Er düngt den Amazonas, kann Hurrikanes verhindern oder lässt die Gletscher schmelzen.