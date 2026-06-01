Im Süden gibt es schon in der Nacht auf Dienstag erste, teils kräftige Gewitter.

Im Norden muss am Nachmittag und Abend mit den stärksten Gewittern gerechnet werden.

Die Gewitter bringen lokal viel Regen, dazu teils auch Hagel oder Sturmböen.

Legende: Bereits vor einem Gewitter frischt der Wind stark auf. Roland Hof

Auf der Vorderseite eines Tiefs gelangt aus Südwesten mehr und mehr feuchte, labile Luft zu uns. Zusätzlichen Antrieb erhalten die Gewitter durch eine Kaltfront, die am Dienstagabend von West nach Ost zieht.

Legende: Bild vom Sonntag: Solche Hagelkörner sind erneut möglich. Regula Portmann

Die Gewitter könnten lokal für Schäden sorgen. Im Norden geschieht dies insbesondere durch Sturmböen und Hagel, die intensivsten Niederschläge gibt es voraussichtlich im Süden. Lokalprognosen sind bei solchen Wetterlagen oft ein unzureichender Ratgeber. Wir empfehlen bei Aktivitäten, die draussen stattfinden, auch regelmässig einen Blick auf den Radar zu werfen.

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