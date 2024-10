Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Wochenende zeigte sich ab und zu die Sonne, aber die Wolken waren vielerorts zahlreich. In den Alpen sieht es aktuell eher winterlich, in tiefer gelegenen Regionen dafür zunehmend herbstlich aus. Wir lassen die Bilder sprechen. Vielen Dank für die tollen #SRFMeteoBilder