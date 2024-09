Professor Dr. Christoph Körner: Über jahrtausendelange Evolution haben Bäume in unseren Breitengraden eine innere Uhr «entwickelt», die die Tageslänge messen kann – unabhängig davon, ob es Wolken hat oder die Sonne scheint. Die Uhr löst Entwicklungsrhythmen aus und funktioniert ähnlich wie eine Sanduhr, bei der ja der Sand mit gleichbleibender Geschwindigkeit von einer in die andere Hälfte fliesst. Wieviel Sand morgens und abends in den beiden Hälften ist, sagt der Pflanze wie lange der Tag im Vergleich zur Nacht ist. Der Sand ist in Wirklichkeit ein Eiweissmolekül in den Pflanzenzellen, das abhängig vom Licht, zwei Zustände annehmen kann. Das Erbgut der Pflanze kann diese Zustände ablesen und kennt somit das wahrscheinliche Datum. Da die Tageslängen sich im Frühjahr und Herbst gleichen, muss der Baum wissen, ob der Winter kommt oder schon vorbei ist. Das macht er, indem er die kalten Stunden zusammenzählt.