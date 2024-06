Aktuelle Hochwassersituation

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt besteht am Bodensee bis am Donnerstag eine erhebliche Hochwassergefahr, Stufe 3 von 5. Auch für den Hochrhein gilt noch bis Dienstag die Warnstufe 3. Für den Vierwaldstättersee, die Reuss, den Zürichsee, die Limmat und Teile der Aare gilt derzeit noch die Gefahrenstufe 2.

1 / 5 Legende: Schaffhausen/SH 3. Juni: Enorme Wassermassen am Rheinfall. Lukas Döppler 2 / 5 Legende: Seewen/SZ 3. Juni: Hochwasser am Lauererzersee. Roland Willi 3 / 5 Legende: Malters/LU 3. Juni: Das Flussbett der kleinen Emme ist randvoll. Urs Gutfleisch 4 / 5 Legende: Niederneunforn/TG 2. Juni: Die Thur führt aktuell viel Regenwasser. Brigitte E. Hubli 5 / 5 Legende: Uster/ZH 2. Juni: Auch am Greifensee versinkt der Steg. Beatrice Ritzmann

Zur Vorgeschichte: Nasser Mai

Der Mai 2024 war in der Schweiz vielerorts sehr nass. Zahlreiche Messstationen registrierten das 1.5-fache der üblichen Niederschlagsmenge (Vergleich zur Norm 1991-2020). Im Südtessin, dem südlichen Wallis sowie in den Kantonen Thurgau und St. Gallen fielen lokal über 200 % des mittleren Mairegens. Am meisten Regen fiel in der Region Coldrerio/TI mit gut 230%.

Zudem gab es in vielen Gebieten überdurchschnittlich viele Niederschlagstage.

Grosse Regenmengen zum Monatswechsel

Pünktlich zum Monatswechsel zog ein Tief östlich der Schweiz in Richtung Norden und führte feuchte Luft zum Alpenraum. In der Folge kam es zu einer Gegenstromlage mit ergiebigem Niederschlag am Alpennordhang. Gebietsweise fiel fast ununterbrochen Regen. In den vergangenen 72 Stunden wurden in der Zentral- und Ostschweiz zwischen 40 bis lokal über 100 mm Niederschlag verzeichnet. Am meisten Regen fiel in St. Gallen mit über 120 mm, was rund 77% des üblichen Mai-Niederschlages entspricht.

Im Laufe des Montag ging der kräftige Regen zu Ende. Dennoch sind auch in den nächsten Tagen weitere Schauer zu erwarten, vor allem in den Bergen. Ende Woche und am Wochenende steigt die Gewitterneigung zudem an.

Nur langsame Entspannung

Seit Maibeginn sind die Böden zahlreicher Messstandorte in einem sehr feuchten bis nassen Zustand. Damit erschwert sich einerseits das Befahren und Bearbeiten der Böden für die Landwirtschaft.

Mit der Schneeschmelze kann sich die Hochwasserlage nur langsam entschärfen. Die Höchsttemperaturen in 2000 m Höhe steigen bis Donnerstag voraussichtlich auf rund 13 Grad. Derzeit liegen in den Alpen grössere Schneemengen, die mit der markanten Erwärmung teilweise zum Abfluss hinzukommen.