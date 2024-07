Der Sommer läuft am Dienstag so richtig zur Hochform auf: Vielerorts wird es deutlich über 30 Grad heiss.

Der Hochsommer hat es doch noch in die Schweiz geschafft. Kurz vor Ende Juli schiesst die Temperatur verbreitet über die 30-Grad-Marke. Am Dienstag wird es richtig heiss: Vielerorts liegen Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad drin. Lokal könnte es durchaus noch heisser werden, so zum Beispiel in Basel, Biasca oder im Rhonetal.

1 / 2 Legende: Erwartete Höchstwerte im Mittelland Im Mittelland bleibt es bis und mit Donnerstag hochsommerlich. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Erwartete Höchstwerte im Tessin Auch im Tessin ist in den nächsten Tagen (und Nächten) weiterhin schwitzen angesagt. SRF Meteo

Abkühlen! Aber wo?

In der Nacht auf Dienstag liegen die Tiefstwerte im Mittelland zwischen 15 und 18 Grad, gut durchlüften lohnt sich hier noch. Das Tessin hingegen verbringt man die Nacht mit schwülwarmen 19 bis 22 Grad.

Tagsüber kann das sonnige Wetter in die Berge locken. Wer jedoch eine Abkühlung sucht, muss richtig weit hinauf steigen. Auf 2000 m wird es bis zu 24 Grad warm, erst auf 3000 m ist es mit rund 13 Grad deutlich kühler. Na dann, ab ins kühle Nass! Wobei das Wörtchen «kühl» bald schon fehl am Platz ist: Die meisten Seen erreichen am Dienstag 22 bis 25, im Tessin gar bis zu 27 Grad.

1 / 5 Legende: Seebenalp/SG Im schönen Sankt Galler Wanderland herrscht am Dienstag ideales Wanderwetter. Thomas Zimmermann 2 / 5 Legende: Flüelen/UR Hundewetter? Und wie! Im Vierwaldstättersee finden auch unsere Vierbeiner ihren Badespass. Michael Hafner 3 / 5 Legende: Silvaplanersee/GR Im Engadin strahlt der Silvaplanersee mit dem Himmel um die Wette. Vreny Steinmann 4 / 5 Legende: Someo/TI Im Tessin lässt es sich in der kühlen Maggia wunderbar aushalten. Peter Bumbacher 5 / 5 Legende: Lägh da Cavloc/GR Im Val Forno lohnt sich ein Sprung in den kristallklaren Lägh da Cavloc. Heidi Flückiger

Und der Regen?

...bleibt an den meisten Orten aus, zumindest am Dienstag. Ab der Wochenmitte sind dann aus Südwesten Schauer und Gewitter unterwegs, am Freitag folgt eine Kaltfront. Einen wasserfesten Plan B für die 1. August-Feier zu haben ist somit eine durchaus gute Idee.