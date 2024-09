In Schaffhausen, am Jurasüdfuss und in Chur wurden stellenweise 32 Grad erreicht. Lokal gab es neue Rekorde für den Monat September.

Schon seit Tagen wird in der Schweiz immer wieder die 30 Gradmarke überschritten. Das war am Sonntag nicht anders, nur mit dem Unterschied, dass auf dem Kalenderblatt nun September steht. So gab es stellenweise den heissesten Septembertag seit Messbeginn. In Schaffhausen wurden 32,0 Grad gemessen, so viel wie noch nie zuvor im September in der Munotstadt. Der alte Höchstwert datierte vom 3. September 1962 mit 31,1 Grad. Neue lokale Septemberrekorde wurden auch aus Hallau/SH mit 30,8 Grad, aus Glarus mit 29,1 Grad, aus Wynau im Oberaargau mit 31,3 Grad und aus Stabio im Südtessin mit 31,6 Grad gemeldet. An einigen Orten auf der Alpennordseite war es der zweitwärmste Septembertag. Dort war der 1. September 2009 noch heisser.

1 / 3 Legende: Weggis Gewitterwolke Laura Butie 2 / 3 Legende: Luzern Gewitterwolke Rita Säuberli-Odermatt 3 / 3 Legende: Baldingen Gewitterwolke. Hans-Ueli Schindler

Lokal über 32 Grad

In Chur und Aarau gab es am Sonntag sogar 32,1 Grad, dort wurde der lokale Septemberrekord aber knapp verpasst, noch eine Spur heisser war es an der Aaremündung mit 32,2 Grad. Dort ist die Messreihe allerdings zu kurz für eine aussagekräftige Statistik.

Gewitter am Abend

Am Sonntagnachmittag bildeten sich über den Bergen und dem Jura Schauer und Gewitter. Vereinzelt zogen sie am Abend ins Mittelland. In Oron/VD wurden mehr als 34 mm in kurzer Zeit registriert. Die kräftigsten Schauer ziehen aber meist an Wetterstationen vorbei.