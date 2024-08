Der Sommer 2024 ist nach Startschwierigkeiten nun definitiv wieder sonnig und heiss. Einige im Norden trauen dieser Sache vielleicht noch nicht. Doch im Tessin zweifelt bestimmt niemand mehr.

Legende: Cugnasco/TI Richtiges Palmenwetter. Sonja Berger

Die Zweifel wurden nicht nur vom Sonnenschein ausgeräumt, sondern besonders von den Temperaturen. An den Tessiner Messstationen wurden in den letzten zwei Wochen beinahe ununterbrochen Hitzetage gemessen – also Höchstwerte von 30 Grad und mehr. Obwohl der Sommer noch lange nicht zu Ende ist, wurde die erwartete Anzahl Hitzetage fürs ganze Jahr bereits überschritten. Beispielsweise in Magadino/Cadenazzo wurden in diesem Jahr bereits 23 Hitzetage registriert – 5 mehr als in einem durchschnittlichen Jahr (Norm 1991 bis 2020).

Hitzetage 2024 Norm Abweichung Ausblick Magadino/ Cadenazzo 23 17 +5 +5 Locarno/Monti 19 16 +3 +6 Lugano 16 12 +4 +3

Allein in der kommenden Woche erwarten wir an diesen Messtationen weitere Hitzetage. Bis und mit Sonntag gibt es voraussichtlich weitere drei bis sechs Hitzetage. So wird der Sommer 2024 für viele Tessiner und Tessinerinnen alles andere als kühl in Erinnerung bleiben.