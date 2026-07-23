Die vierte Hitzewelle 2026 steht an. Ob sie so extrem ausfällt wie Ende Juni, ist noch unklar – heiss wird es allemal!

Die Hitze kommt, die Trockenheit bleibt

Die Wettermodelle sind sich einig: Ab Mitte nächster Woche wird es im Flachland verbreitet über 30 Grad heiss.

Eine nachhaltige Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. Es sieht alles nach einem deutlich zu warmen Auguststart aus.

Legende: Die Nächte werden wärmer. Franz Knuchel

Es lohnt sich, die Wohnungen und Häuser noch einmal durchzulüften. Gegen Ende der nächsten Woche gibt es wieder Tropennächte.

Noch heisser als Ende Juni?

Nach aktuellem Stand könnte die kommende Hitzewelle ähnlich stark ausfallen wie jene Ende Juni. Einige Modelläufe zeigen sogar höhere Temperaturen, andere etwas niedrigere.

Klar ist: Die Trockenheit geht weiter

Während der nächsten Hitzewelle bleibt es meist trocken.

Legende: Die Gewässer und Böden trocknen weiter aus. Dani Rüede

Zuvor bringen lokale Gewitter am Wochenende stellenweise etwas Regen. An den meisten Orten wird dieser aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein sein.