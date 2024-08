In der Magadinoebene und in Biasca war der Dienstag der 16 Hitzetag in Folge. Im Süden wurden bis jetzt lokal bereits ähnlich viele Hitzetage wie im ganzen Sommer 23 verzeichnet. Trotz Hitzewelle ist man von den Werten im Sommer 2022 aber weit entfernt. Damals gab es in Biasca 65 Hitzetage.

Legende: 16 Hitzetage Beginn der Hitzewelle. Blick von Brissago am 23. Juli Richtung Magadinoebene. FB

Seit dem 22. Juli reiht sich im Süden Hitzetag an Hitzetag. In der Magadinoebene und in Biasca wurden 16 Hitzetage in Folge verzeichnet. Damit erlebt der Süden zwar eine langanhaltende Hitzewelle, allerdings dauerte die Hitzewelle vor zwei Jahren deutlich länger. Damals wurden in Stabio 38 Hitzetage ohne Unterbruch verzeichnet. Vom 5. Juli bis am 11. August wurde an jedem einzelnen Tag die Hitzemarke von 30 Grad erreicht oder übertroffen. Damit wurde bezüglich Dauer der Hitzewelle auch der «Jahrhundertsommer 2003» übertroffen. Damals wurden in Stabio «nur» 14 Hitzetage in Folge gemessen. Die Messstation in Biasca war damals noch nicht in Betrieb.

Legende: Wetterstation Biasca Hier gab es im Sommer 2022 67 Hitzetage: Die Wetterstation in Biasca. FB

2022 insgesamt 67 Hitzetage

2022 erlebte der Süden der Schweiz generell so viele Hitzetage wie noch nie zuvor. In Biasca wurden 67 Hitzetage registriert, inklusive eines Hitzetages im September. In Stabio, im Südtessin, waren es 63 Hitzetage über alle drei Sommermonate gesehen. Damit wurde dort der Maximalwert aus dem Sommer 2003 mit 57 Hitzetagen übertroffen. In diesem Jahr liegt die Zahl der Hitzetage deutlich unter diesen Maximalwerten. In der Magadionebene und in Biasca gab es seit dem 1. Juni bis jetzt je 25 Tage mit mehr als 30 Grad, in Stabio waren es 24 und in Grono 22. Speziell ist aber der Vergleich zum Vorjahr. Damals gab es in Stabio 26 Hitzetag über den ganzen Sommer gesehen, in der Magadionebene 28. Diese Werte dürften bereits im Verlaufe dieser Woche übertroffen werden. Nach leicht kühleren Tagen am Mittwoch und Donnerstag schwappt die nächste Hitzewelle von Freitag bis mindestens am kommenden Montag über uns hinweg.