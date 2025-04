Nach einer Phase mit unbeständigem Aprilwetter, stehen die Zeichen nun auf Wärme: Nächste Woche bringt ein Hochdruckgebiet viel Sonne und lässt die Temperaturen auf deutlich über 20 Grad steigen – vielerorts gibt es wohl sogar den ersten Sommertag mit mehr als 25 Grad.

Legende: Michael Wüthrich

Besonders auf der Alpennordseite, wo es am Donnerstag und Freitag kühl und häufig grau war, dürften sich viele über den Temperaturanstieg freuen. Nachts bleiben die Temperaturen aber im einstelligen Bereich. Für die Morgenstunden sollte man also immer noch einen warmen Pullover dabei haben.

Regen ist nur wenig in Sicht. Lokal bringen Quellwolken einige Schauer, am ehesten jeweils in der zweiten Tageshälfte über den Bergen. Im Flachland bleibt es wahrscheinlich vielerorts trocken – ideal also für Aktivitäten im Freien. Wichtig bei all der Sonne: an Sonnencreme denken – die UV-Strahlung nimmt jetzt wieder deutlich zu.