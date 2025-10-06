 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Hochdruckwetter in Sicht Wunderbare Wander-Woche

Autor: 

06.10.2025, 16:32

Teilen
  • Ab Dienstag ist es in den Bergen mild.
  • Hochdruckwetter bringt viel Sonnenschein.
  • Auf den Wanderwegen kann jedoch Schnee liegen.

Sonne und Schnee in den Bergen

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Engadin, Lej Nair . Herbstlich und sonnig in den Bergen. Bilder wie dieses sind in dieser Woche häufig. Bildquelle: Andrea Widmer.
    Blauer Himmel spiegelt sich im Bergsee.
  • Bild 2 von 5. Flüelapass/GR. Oberhalb des Engadins auf 2389 m ist es aktuell jedoch winterlich. Bildquelle: Curdin Frei.
    Verschneite Landschaft
  • Bild 3 von 5. Lämmerensee/VS. Schnee auf rund 2300 m. Bildquelle: Karin Pfister.
    Ein Bergsee unter blauem Himmel. Rundherum liegt Schnee.
  • Bild 4 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Etwas Schnee und etwas Stein oberhalb von Zermatt. Bildquelle: Barbara Büchler .
    Das Matterhorn. Es ist wolkenlos.
  • Bild 5 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Ob sich die beiden Fotografinnen begegnet sind? Bildquelle: Luzia Limacher.
    Das Matterhorn. Es ist wolkenlos.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Milde Wanderwoche

Ab Dienstag wird es in den Bergen sprunghaft wärmer. Auf 2000 m pendeln sich die Temperaturen bis in die nächste Woche hinein auf rund 10 Grad ein. Dazu herrscht bis auf Weiteres Hochdruckwetter im Land. In den Bergen scheint deshalb oft die Sonne. Es gibt nur wenige Einschränkungen. Am Dienstag ziehen letzte Wolken gegen Osten ab. Am Donnerstag ziehen vorübergehend einige dunkle Wolken auf. Also ab in die Bergschuhe?

Grafik mit dem Temperaturverlauf in Davos
Legende: Um 15 Grad in Davos auf rund 1500 m. SRF Meteo

Obacht Schnee

Momentan liegt in den Bergen vielerorts Schnee. Dieser schränkt die Wander- oder Bikemöglichkeiten ein. Am Montag hat es teils bis etwa 1300 m geschneit. Es wird dem Schnee jedoch relativ schnell an den Kragen gehen. Aber an schattigen Orten können Schneefelder durchaus liegen bleiben.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Schneehöhe im Wettermodell am Montag. Es ist deutlich mehr Schnee zu erkennen als auf dem nächsten Bild …. Bildquelle: SRF Meteo.
    Eine Karte mit der Schneehöhe in der Schweiz
  • Bild 2 von 2. … am Donnerstagmorgen liegt wohl vor allem im Hochgebirge noch Schnee. Bildquelle: SRF Meteo.
    Eine Karte mit der Schneehöhe in der Schweiz
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wegen des bereits gefallenen Schnees heisst es im Lawinenbulletin:

Die Gefahr von trockenen Lawinen ist besonders an Nordhängen oberhalb von 2800 m sowie allgemein im Hochgebirge weiter zu beachten. An steilen besonnten Hängen sind feuchte Rutsche möglich. Die Mitreiss- und Absturzgefahr ist zu beachten.
Autor: SLF

Meteo, 06.10.2025, 19:55 Uhr, SRF 1

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)