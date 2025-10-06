Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Ab Dienstag ist es in den Bergen mild.

Hochdruckwetter bringt viel Sonnenschein.

Auf den Wanderwegen kann jedoch Schnee liegen.

Sonne und Schnee in den Bergen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Engadin, Lej Nair . Herbstlich und sonnig in den Bergen. Bilder wie dieses sind in dieser Woche häufig. Bildquelle: Andrea Widmer. 1 / 5 Legende: Engadin, Lej Nair Herbstlich und sonnig in den Bergen. Bilder wie dieses sind in dieser Woche häufig. Andrea Widmer

Bild 2 von 5. Flüelapass/GR. Oberhalb des Engadins auf 2389 m ist es aktuell jedoch winterlich. Bildquelle: Curdin Frei. 2 / 5 Legende: Flüelapass/GR Oberhalb des Engadins auf 2389 m ist es aktuell jedoch winterlich. Curdin Frei

Bild 3 von 5. Lämmerensee/VS. Schnee auf rund 2300 m. Bildquelle: Karin Pfister. 3 / 5 Legende: Lämmerensee/VS Schnee auf rund 2300 m. Karin Pfister

Bild 4 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Etwas Schnee und etwas Stein oberhalb von Zermatt. Bildquelle: Barbara Büchler . 4 / 5 Legende: Trockener Steg, Zermatt/VS Etwas Schnee und etwas Stein oberhalb von Zermatt. Barbara Büchler

Bild 5 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Ob sich die beiden Fotografinnen begegnet sind? Bildquelle: Luzia Limacher. 5 / 5 Legende: Trockener Steg, Zermatt/VS Ob sich die beiden Fotografinnen begegnet sind? Luzia Limacher Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Milde Wanderwoche

Ab Dienstag wird es in den Bergen sprunghaft wärmer. Auf 2000 m pendeln sich die Temperaturen bis in die nächste Woche hinein auf rund 10 Grad ein. Dazu herrscht bis auf Weiteres Hochdruckwetter im Land. In den Bergen scheint deshalb oft die Sonne. Es gibt nur wenige Einschränkungen. Am Dienstag ziehen letzte Wolken gegen Osten ab. Am Donnerstag ziehen vorübergehend einige dunkle Wolken auf. Also ab in die Bergschuhe?

Legende: Um 15 Grad in Davos auf rund 1500 m. SRF Meteo

Obacht Schnee

Momentan liegt in den Bergen vielerorts Schnee. Dieser schränkt die Wander- oder Bikemöglichkeiten ein. Am Montag hat es teils bis etwa 1300 m geschneit. Es wird dem Schnee jedoch relativ schnell an den Kragen gehen. Aber an schattigen Orten können Schneefelder durchaus liegen bleiben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Schneehöhe im Wettermodell am Montag. Es ist deutlich mehr Schnee zu erkennen als auf dem nächsten Bild …. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Schneehöhe im Wettermodell am Montag. Es ist deutlich mehr Schnee zu erkennen als auf dem nächsten Bild … SRF Meteo

Bild 2 von 2. … am Donnerstagmorgen liegt wohl vor allem im Hochgebirge noch Schnee. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: … am Donnerstagmorgen liegt wohl vor allem im Hochgebirge noch Schnee. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wegen des bereits gefallenen Schnees heisst es im Lawinenbulletin: