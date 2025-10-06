- Ab Dienstag ist es in den Bergen mild.
- Hochdruckwetter bringt viel Sonnenschein.
- Auf den Wanderwegen kann jedoch Schnee liegen.
Sonne und Schnee in den Bergen
-
Bild 1 von 5. Engadin, Lej Nair . Herbstlich und sonnig in den Bergen. Bilder wie dieses sind in dieser Woche häufig. Bildquelle: Andrea Widmer.
-
Bild 2 von 5. Flüelapass/GR. Oberhalb des Engadins auf 2389 m ist es aktuell jedoch winterlich. Bildquelle: Curdin Frei.
-
Bild 3 von 5. Lämmerensee/VS. Schnee auf rund 2300 m. Bildquelle: Karin Pfister.
-
Bild 4 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Etwas Schnee und etwas Stein oberhalb von Zermatt. Bildquelle: Barbara Büchler .
-
Bild 5 von 5. Trockener Steg, Zermatt/VS. Ob sich die beiden Fotografinnen begegnet sind? Bildquelle: Luzia Limacher.
Milde Wanderwoche
Ab Dienstag wird es in den Bergen sprunghaft wärmer. Auf 2000 m pendeln sich die Temperaturen bis in die nächste Woche hinein auf rund 10 Grad ein. Dazu herrscht bis auf Weiteres Hochdruckwetter im Land. In den Bergen scheint deshalb oft die Sonne. Es gibt nur wenige Einschränkungen. Am Dienstag ziehen letzte Wolken gegen Osten ab. Am Donnerstag ziehen vorübergehend einige dunkle Wolken auf. Also ab in die Bergschuhe?
Obacht Schnee
Momentan liegt in den Bergen vielerorts Schnee. Dieser schränkt die Wander- oder Bikemöglichkeiten ein. Am Montag hat es teils bis etwa 1300 m geschneit. Es wird dem Schnee jedoch relativ schnell an den Kragen gehen. Aber an schattigen Orten können Schneefelder durchaus liegen bleiben.
-
Bild 1 von 2. Schneehöhe im Wettermodell am Montag. Es ist deutlich mehr Schnee zu erkennen als auf dem nächsten Bild …. Bildquelle: SRF Meteo.
-
Bild 2 von 2. … am Donnerstagmorgen liegt wohl vor allem im Hochgebirge noch Schnee. Bildquelle: SRF Meteo.
Wegen des bereits gefallenen Schnees heisst es im Lawinenbulletin:
Die Gefahr von trockenen Lawinen ist besonders an Nordhängen oberhalb von 2800 m sowie allgemein im Hochgebirge weiter zu beachten. An steilen besonnten Hängen sind feuchte Rutsche möglich. Die Mitreiss- und Absturzgefahr ist zu beachten.