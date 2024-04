Legende: Rorschach/SG Der Bodensee wird von einem Blütenstaubteppich verziert. Beat Keller

Die Birkenpollensaison ist in vollem Gange: Nicht nur im Flachland, sondern auch in den Bergregionen erreichen die stark allergenen Birkenpollen mässige bis starke Belastungswerte. Die Birke dürfte heuer viele Allergiegeplagte beschäftigen: Sie hat nämlich ein sogenanntes «Mastjahr», das heisst, sie produziert in diesem Jahr besonders viele Kätzchen. Auch mittlere Mengen von Eichenpollen sind in der Luft.

Doch damit nicht genug: auch Gräserpollen sind bereits in der Luft, dies einige Wochen früher als sonst. Auf Gräserpollen reagieren besonders viele allergisch. Rund jede siebte Person in der Schweiz ist davon betroffen.

Entspannung in Sicht

Bereits am Mittwoch dürften die Pollenkonzentrationen leicht zurückgehen. Spätestens am Donnerstag zieht verbreitet Regen auf, sodass ein Grossteil der Pollen ausgewaschen wird und die Pollenbelastung nur noch schwach ist.