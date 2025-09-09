Das hydrologische Jahr dauert in der Schweiz vom 1. Oktober bis zum 30. September. Diese Periode wurde so definiert, weil der Schnee aus dem Winter im Hochgebirge meist erst im Sommer schmilzt. Ab Oktober bleibt der Schnee dann ganz oben oft wieder liegen.

Ende September liegt auch im Hochgebirge oft am wenigsten Schnee, das heisst der Grossteil des gefallenen Schnees ist in den Abfluss gelangt. Eine Niederschlagsbilanz drängt sich auf.

Legende: Totalisator bei den Jöriseen/GR Ein Totalisator an einem Insta-Hotspot SRFMeteo

Totalisatoren

Vielleicht haben Sie auf ihrer letzten Wanderung im Hochgebirge einen grossen, auf hohen Stangen befestigten Blechkübel gesehen. Höchstwahrscheinlich handelte es sich dabei um einen sogenannten Totalisator. Dieser wird vor allem in unzugänglichen Gebirgsregionen eingesetzt, um den Jahresniederschlag auch an abgelegenen Orten bestimmen zu können. Der Totalisator wird einmal pro Jahr nach der Messung geleert, gereinigt und mit Frostschutz und Verdunstungsschutz neu befüllt.

Automatische Messungen

Die meisten in der Schweiz genutzten Messgeräte messen die Niederschlagsmenge vollautomatisch alle zehn Minuten. Diese Mengen werden dann auf Stunden, Tage, Monate und das ganze Jahr hochgerechnet.

Legende: Niederschlagstopf mit Wägeprinzip SRF Meteo

Bei diesen Geräten kommen zwei unterschiedliche Bauarten zum Einsatz. Viele Geräte funktionieren mit einer Wippe. Regen, oder durch eine eingebaute Heizung geschmolzener Schnee, fliesst in einen Behälter. Sobald dieser voll ist, kippt die Wippe um.

Die zweite Bauart funktioniert nach dem Wägeprinzip. Regen, Hagel oder Schnee fallen in einen Behälter, der Niederschlag wird gewogen und daraus lässt sich die Niederschlagsmenge ermitteln.

Tägliche manuelle Messungen

Zusätzlich zu diesen vollautomatischen Messungen, die vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) sowie weiteren Institutionen und auch privaten Anbietern betrieben werden, unterhält die MeteoSchweiz auch noch ein manuelles Niederschlagsmessnetz. Dieses besteht aus 186 Stationen für Regen und Schnee sowie 64 Stationen nur für Schnee.

An allen manuellen Stationen wird die Regenmenge und die Schneehöhe einmal pro Tag um 07:30 Uhr gemessen.

Legende: Niederschlagssumme Am meisten Regen fiel in den letzten 11 Monaten im Tessin und in den östlichen Voralpen. SRFMeteo

Für die Niederschlagsbilanz eines Jahres werden die Daten der automatischen Messungen, der täglichen manuellen Messungen sowie der Totalisatoren genutzt. Wo wir im aktuellen hydrologischen Jahr stehen, sehen Sie hier.