Ein Regentag respektive ein Tag mit Niederschlag ist ein Tag, an dem mindestens 1 Millimeter Niederschlag registriert wird. Dieser Parameter sagt nichts darüber aus, ob es an diesem Tag lange sonnig ist und erst am Abend kurz gewittert, oder ob es über mehrere Stunden hinweg kräftig regnet. Regenmengen unter 1 Millimeter werden nicht gezählt. Nur ein kurzer Schauer oder leichter Regen fliessen nicht in diese Statistik ein.