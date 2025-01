US-amerikanische Wetterprognosen und deren mediale Aufarbeitung lesen sich meist spektakulär. So auch in den kommenden Tagen. USA Today schreibt beispielsweise: «Arctic blast about to invade US», sinngemäss marschiert also eine arktische Kältewalze in die USA ein. Doch zugegeben – diese Kaltfront ist durchaus spektakulär.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Im Hauptort von South Dakota ist die Abkühlung sehr deutlich: Von maximal +4 runter auf Höchstwerte von -17 Grad. SRF Meteo

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Auch im Süden der USA bringt die Kaltfront aussergewöhnlich tiefe Temperaturen. SRF Meteo

Schnee bringt sie kaum, aber klirrende Kälte. Arktische Kaltluft stösst übers Wochenende weit nach Süden vor und bedeckt beinahe die ganze USA. Von Freitag bis Sonntag fallen die Temperaturen beispielsweise in Pierre (South Dakota) um 18 Grad. In Dallas (Texas) gibt es statt milden 15 Grad bald nur noch 1 Grad.

Das ganze Land im Tiefkühler

Es ist die bisher kälteste Phase in diesem Winter. Und ihr Ausmass ist beträchtlich: Abgesehen von der Westküste liegen die Temperaturen im ganzen Land 10 bis 15 Grad unter der Norm.

Legende: Die arktische Kälte wird von Wind begleitet: Amerikanische Uferpromenaden werden wohl zu Eispalästen wie auch schon das Bodenseeufer. Stefan Inhelder

Stellenweise ist es gar mehr als 20 Grad kälter als normal - so die Zahlen des Nationalen Wetterdienstes ( National Weather Service ). Umgerechnet in Schweizer Verhältnisse würde dies bedeuten, dass die Temperatur in Bern maximal -18 Grad erreichen würde - bitterkalt! Die Kaltluft stösst zudem sehr rasch vor, wie diese Animation über nur 19 Stunden zeigt:

Spektakulär ist dieser «Arctic blast» also allemal. In den USA geht aber noch deutlich mehr. Vor rund zwei Jahren gab es beispielsweise einen Temperatursturz um 40 Grad innert eines Tages. Dazu folgender Artikel: