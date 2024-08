Per E-Mail teilen

Ende August befinden wir uns langsam aber sicher im Übergang vom Sommer zum Herbst. Die Nächte werden länger und kühler, tagsüber sind weiterhin Höchstwerte um 30 Grad möglich. Sowohl kräftige Gewitter, als auch Tage mit Hochnebel und Bise gehören dazu.

Sommer gegen Herbst

Der Montagvormittag war ein Paradebeispiel für dieses Aufeinandertreffen der Jahreszeiten. Über der Alpennordseite lag verbreitet eine zähe Hochnebeldecke. Die lockerte sich am Nachmittag nur bedingt auf - typisch Herbst.

1 / 2 Legende: Locarno/TI Mammatuswolken nach einer Gewitternacht. Irene Eichhorn 2 / 2 Legende: Alp Giesenen/BE Hochnebel im Berner Oberland. Rosmarie Rösti

Über der Alpensüdseite dagegen war nichts von Herbst zu spüren. Dort zogen zwischen Mitternacht und Mittag einige starke Gewitter auf, welche viel Regen, Hagel und über 1500 Blitze brachten – typisch Sommer.

Zurück zum Sommer

In den kommenden Tagen geht es beidseits der Alpen zurück in den Sommer - mit viel Sonnenschein und Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad. Ganz leugnen kann aber die letzte Augustwoche seine Nähe zum Herbst nicht. Einige Nebel- und Hochnebelfelder wird es geben und in den Nächten kühlt es jeweils auf 16 bis 12 Grad ab.