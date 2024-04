Am Wochenende gibt es zum zweiten Mal in diesem April hochsommerliches Wetter. Doch auch Frühling, Herbst und Winter tauchen in der Prognose auf. Wann genau erklären wir in der folgenden Meteo-Story.

1 / 2 Legende: Am kommenden Wochenende scheint meist die Sonne. Saharastaub stört dieses Mal nicht. Anita Heeb 2 / 2 Legende: Am Wochenende gibt es sommerliche Höchstwerte. Der weisse Bereich zeigt die Unsicherheit der Prognose. SRF Meteo

Extreme sommerliche Aprilhälfte

Das Hoch «Peter» gibt Vollgas und bringt uns viel Sonnenschein und hohe Temperaturen - ganz ohne Saharastaub. In einem normalen April gibt es im Flachland gar keinen oder einen Sommertag mit über 25 Grad. In Basel, Chur und Sion kommen am Wochenende der Vierte und möglicherweise Fünfte hinzu - nach erst zwei Aprilwochen! Im Südtessin und am Genfersee gibt es mindestens den ersten Sommertag.

Schnee von gestern?

1 / 5 Legende: Zermatt/VS Neuschneehöhe vom Mittwoch 10. April: 17 cm Heidi Fenner 2 / 5 Legende: Davos/GR Hier gab es bis am Morgen 5 cm Neuschnee. Claudia Hürlimann 3 / 5 Legende: Oberhalb Langnau i. E./BE Angezuckerte Hügel im Emmental. Rudolf Kläy 4 / 5 Legende: Brambrüesch/GR Ganz in der Nähe wurden in Tschiertschen 10 cm Neuschnee gemessen. Arno Mainetti 5 / 5 Legende: Madulain/GR Und im Engadin lagen zwischen 7 und 15 cm frischer Schnee. Christa Schiely

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schneite es besonders in den Voralpen und Bergregionen bis teils unter 1000 m. In Göschenen/UR (950 m) gab es 3 cm Neuschnee. Nach dem sommerlichen Wochenende befindet sich die Schneefallgrenze erneut im Sinkflug. Sie könnte in der kommenden Woche einerseits über 1000 m verharren. Andererseits ist auch Schnee bis ins Flachland möglich. Die genaue Prognose und ob wirklich Niederschlag fällt, ist noch unsicher.

Legende: Die weisse Schattierung zeigt die Unsicherheit der Schneefallgrenze (falls Niederschlag fällt). Am Mittwoch könnte sie bei 1800 m liegen, oder ins Flachland sinken. SRF Meteo

Weiter dreht das Jahreszeiten-Karussell

Frühling und Herbst sind ebenfalls in Sichtweite. Am Donnerstagmorgen liegen einzelne herbstliche Nebel- oder Hochnebelfelder. Danach wird es sonnig und frühlingshaft mild mit rund 17 Grad im Norden und um 22 Grad im Süden und Rhonetal. Ab Montag wird es zunehmend windig und kühler, was wiederum an den Herbst erinnert.

1 / 3 Legende: Morgendliche Nebelfelder erinnern an den Herbst. Jürg Scheidegger 2 / 3 Legende: Die Frühlingssonne schmilzt den gefallenen Schnee und lässt Krokusse zum Blühen. Arno Mainetti 3 / 3 Legende: Nicht nur am Boden, sondern auch an den Ästen der Obstbäume wird es blühen. Anita Heeb

Wir hoffen, dass Sie im Karussell keinen flauen Magen bekommen sondern weiter schöne Fotos schiessen können. Wie immer freuen wir uns über Bilder der vier Jahreszeiten: SRF Meteo Bild oder Video einschicken.