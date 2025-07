In der Meteorologie spricht man ab 25 Grad von einem Sommertag, ab 30 Grad von einem Hitzetag. Diese beiden Begriffe hört man in dieser Woche wohl nur selten.

Im Norden nur wenige Sommertage

In der Deutschschweiz liegen die Höchsttemperaturen in dieser Woche zwischen 22 und 24 Grad. Dazu zeigt sich das Wetter von der wechselhaften Seite.

Legende: Oben nass und unten nass. Werner Krebs

Die Sommer-Marke von 25 Grad wird am ehesten am Mittwoch geknackt. In der Genferseeregion und im Wallis wird es jeweils eine Spur wärmer, Hitzetage mit 30 Grad und mehr gibt es aber auch dort in dieser Woche keine.

Legende: Die Hitze kommt vorerst nicht zurück. Erst zum Monatsende deuten einige Varianten die Möglichkeit von 30 Grad und mehr an. SRF Meteo

Südlich der Alpen wird es nachmittags 24 bis 28 Grad warm, am Dienstag sind sogar knapp 30 Grad möglich.

Trotzdem ein «normaler» Juli

Ende Juli wird es in der Deutschschweiz im langjährigen Mittel nachmittags knapp 26 Grad warm. Obwohl die Temperaturen in dieser Woche etwas unterdurchschnittlich sind, liegt der Juli 2025 in Bezug auf die Temperatur bis jetzt ziemlich genau in der Norm. Insbesondere die ersten fünf Tage des Monats brachten Hitze und somit weit überdurchschnittliche Temperaturen.

Im Flachland der Deutschschweiz wurden bisher 13 bis 15 Tage mit 25 Grad und mehr registriert. Aktuell fehlen noch zwei bis drei Sommertage bis zum Mittel der Jahre 1991 bis 2020.

Sommerliches Monatsende?

Die Wetterentwicklung ab Montag, 28. Juli, ist noch ziemlich unsicher. Einige Modelle deuten ein Sommer-Comeback mit höheren Temperaturen an. Somit könnten einige Sommertage die Juli-Bilanz noch aufbessern.