Kelvin-Helmholtz-Wolken Wellen am Himmel

Heute schmückten besondere Wolken den Schweizer Himmel: Kelvin-Helmholtz-Wolken

29.10.2025, 17:37

Passen die Zutaten zusammen, entstehen in der Luft Wellen – wie im Meer. Bei den Kelvin-Helmholtz-Wolken treffen unterschiedlich starke Winde auf verschiedene Luftschichten.

  • Bild 1 von 7. Lommiswil/SO. Der Wind verwirbelt die Wolken. Bildquelle: Patrice Filaci.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 2 von 7. Selzach/SO. Unterschiedlicher Wind... Bildquelle: Claudia Reusser.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 3 von 7. Selzach/SO. und verschiedene Luftmassen sorgen dafür. Bildquelle: Claudia Reusser.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 4 von 7. Lommiswil/SO. Unten ist die Luft feucht... Bildquelle: Jürg Kläger.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 5 von 7. Oberdorf/SO . und der Wind schwach. Bildquelle: Katrin Spirig.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 6 von 7. Lommiswil/SO. Oben ist die Luft warm... Bildquelle: Therese Schaad.
    Wellenartige Wolken
  • Bild 7 von 7. Lommiswil/SO. und der Wind stark. Bildquelle: Bruno Nyffeler.
    Wellenartige Wolken
Unten ist die Luft feucht und der Wind bläst schwach. Darüber ist die Luft warm und der Wind weht deutlich schwächer. Durch den unterschiedlich starken Wind bewegt sich die Wolkenschicht oben stärker als unten. Dadurch verzieht sie sich und es entsteht eine Welle. Dies funktioniert auch, wenn der Wind unten und oben in unterschiedliche Richtungen weht.

Lord Kelvin und Hermann von Helmholtz

Diese Wellen-Wolken sind nach dem britischen Physiker, Mathematiker und Ingenieur Lord Kelvin (1824 – 1907) und dem deutschen Mediziner, Physiker und Mathematiker Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) benannt. Nach Lord Kelvin ist etwa die Temperatureinheit Kelvin benannt. Helmholtz prägte als Universalgenie diverse Bereiche der Physik (Magnetfelder, Spulen). Dazu entwickelte er verschiedene theoretische Erklärungen zu meteorologischen Phänomenen.

Meteo, 29.10.25, 19.55 Uhr

