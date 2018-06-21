Am Sonntag steht die Sonne über dem nördlichen Wendekreis im Zenit, wir erleben den längsten Tag des Jahres: Er dauert knapp 16 Stunden.

Die Sonne erreicht am Sonntag, 21. Juni um 10:24 Uhr den nördlichsten Punkt auf der Nordhalbkugel. Die Sonne steht senkrecht über dem nördlichen Wendekreis auf 23° 26' 05''. Ab Montag steht sie wieder südlicher auf der Erde im Zenit. Die Sonnenwende bringt uns zwar den astronomischen Sommeranfang. Allerdings steht ab Montag die Sonne wieder tiefer am Himmel, die Tage werden kürzer.

Legende: Am Sonntag ist Astronomischer Sommeranfang, es ist der längste Tag des Jahres. SRF Meteo

Der Astronomische Sommerbeginn am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. In Bern gibt es 15 Stunden und 53 Minuten Tageslicht. Einen Monat später ist die Tageslänge bereits um 34 Minuten geschrumpft und zwei Monate später am 21. August, sind es bereits zwei Stunden weniger Tageslicht.