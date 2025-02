Am kommenden Samstag beginnt der meteorologische Frühling. Schon am letzten Winterwochenende war es in weiten Teilen der Schweiz sehr mild, obwohl sich die Sonne an den meisten Orten eher rar machte. Die höchste Temperatur wurde am Samstag im St. Galler Rheintal mit mehr als 18 Grad verzeichnet.

Legende: Viele Schleierwolken Im Engadin zeigte sich zwar immer wieder die Sonne, meist hatte es aber auch hohe Wolken. Immerhin sorgten diese für schöne Haloformen. Monika Baumüller

Nach einem grauen Winter im Mittelland sehnen sich Herr und Frau Schweizer nach Sonnenschein und Frühlingswärme. Zumindest die Wärme wurde an diesem Wochenende geliefert. Am Samstag zeigte das Thermometer in Sevelen im St. Galler Rheintal dank Föhn einen Spitzenwert von 18,3 Grad. Föhn sorgte aber auch sonst für sehr hohe Temperaturen. Von Chur bis Sargans und im Rhonetal gab es teilweise mehr als 17 Grad. Im Mittelland war es ebenfalls verhältnismässig mild mit Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Die Spitzentemperaturen vom Freitag wurden allerdings nicht mehr erreicht, als in Chur 19,6 Grad gemessen wurden. Dies war der zehnthöchste Februarwert in Chur überhaupt. In Davos gab es am Freitag 11,9 Grad, das entsprach dort dem lokal achthöchsten Februarwert. Ganz anders waren die Temperaturen am Samstag im Süden. Bei trübem Wetter und im Südtessin sogar Niesel gab es im Südkanton am Samstag nur Höchstwerte zwischen 8 und 10 Grad.

Legende: Lago Maggiore: Grauer Samstag Am Samstag war es im Süden, wie hier am Lago Maggiore, bedeckt. Irene Eichhorn

Föhnende und trotzdem mild

Am Sonntag war Föhn zwar kein Thema mehr, trotzdem blieb es mild. Im Mittelland lagen die Höchsttemperaturen bei 11 Grad, in den Alpentälern wurden, mit deutlich mehr Sonnenschein, stellenweise wieder 14 Grad erreicht. Im Tagesverlauf überquerte zwar eine schwache Kaltfront die Alpennordseite. Die Niederschlagsmengen hielten sich aber in engen Grenzen, und auch die Abkühlung war marginal. Ganz anders auf der Alpensüdseite: Dort hatten sich die dicken Wolken verzogen, und am Sonntag stiegen die Temperaturen bis auf 14 Grad. In Biasca wurden sogar mehr als 15 Grad gemessen.

Legende: Sonniges Reusstal Vor der Front lockerten sich die Wolken am Sonntag im Urner Reusstal nochmals auf. Ursi Bricker

Winter kommt auf Kurzbesuch

Am Montag geht es mild weiter. In weiten Teilen der Schweiz werden Temperaturen um 14 Grad erreicht. Am Dienstag sorgt Föhn im Osten noch für lange Zeit trockenes und teilweise auch noch sonniges Wetter. Aus Westen zieht aber Regen auf. Die Schneefallgrenze sinkt von etwa 1500 Metern bis am späten Abend unter 1000 Meter. Am Mittwochvormittag ist es meist stark bewölkt, und es fällt verbreitet Regen. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise gegen 600 Meter. Am Nachmittag trocknet es mehr und mehr ab. Ab Donnerstag wird es wieder freundlicher und auch wieder milder.