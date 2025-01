Während es in der Höhe mild war, blieb im Mittelland eisig. Eine Kaltfront transportiert diese kalte Luft mit viel Schwung weg.

Im Mittelland waren Temperaturen unter oder um den Nullpunkt die Regel in den vergangenen Tagen. Ab Donnerstag gibt es deutliche Plusgrade. In der Höhe hingegen kühlt es vorübergehend ab.

Maskierte Kaltfront

Eine Kaltfront bringt kalte Luft und sorgt so meist für eine Abkühlung. Im Winterhalbjahr treibt sie die Temperaturen aber regelmässig in der Höhe. Der Grund: Die Luft im Mittelland ist kälter als die Luft der Kaltfront. Die Kaltfront ersetzt also sehr kalte Luft mit «nur» kalter Luft.

Legende: Nicht nur oben blau und unten grau, sondern auch oben warm und unten kalt. Chantal Held

Im Winter gibt es häufig Inversionslagen – eine Umkehrung der Temperatur: In der Höhe ist es wärmer, als im Mittelland. Es bildet sich Nebel. Unter der Nebeldecke bleibt die kalte Luft gefangen und kühlt weiter ab. So entsteht ein Kaltluftsee. Zwei Arten können den Kaltluftsee auflösen: Eine Front vertreibt mit viel Schwung (Wind) den Kaltluftsee, oder die Sonne erwärmt die Luft. Durch die Nebelschicht wird der Sonne der Zugang aber verwehrt. Es bleibt nur die Kaltfront übrig.