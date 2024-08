Ultraviolette Strahlung (UV) kann unsere Haut schädigen und zu Sonnenbrand führen. Sonnenbrand erhöht das Risiko für Hautkrebs. Der UV-Index gibt an, wie stark die UV-Strahlung um die Mittagszeit ist. Er wurde von der Weltgesundheitsorganisation der UNO (WHO) definiert und ist weltweit einheitlich. Ein UV-Index in der Schweiz bedeutet beispielsweise in Brasilien dasselbe.

UV-Index Stufe Empfehlung 0 Niedrig 1 bis 2 Schwach Kein Schutz erforderlich 3 bis 5 mittel Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme 6 bis 7 hoch Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme 8 bis 10 sehr hoch Zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden ab 11 extrem Zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien vermeiden

Davon hängt der UV-Index ab

Den grössten Einfluss auf den Index hat der Sonnenstand. Je höher die Sonne steht, desto höher der Index. Der UV-Index ändert also vor allem mit der Jahreszeit, der Tageszeit und der geografischen Breite. Weitere Faktoren sind die Meereshöhe und die Bewölkung.

Die Skala ist nach oben offen. Im Schweizer Mittelland erreicht der UV-Index an sonnigen Sommertagen einen Wert von 8. Mitte März und Mitte September werden am Mittag etwa 4 erreicht. Von Ende Oktober bis Ende Februar bleibt er unter 3.

Datenquellen

Prognosedaten: SRF Meteo

Datenquelle der Basiskarte Schweiz