In Chur gab es dieses Jahr schon 19.6 Grad. Am Sonntag könnte es im Rheintal noch wärmer werden. Wir schauen, was dafür und dagegen spricht.

Der März bot bisher viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Am Wochenende geht es im gleichen Stil weiter, bevor in der neuen Woche ein Wetterumschwung ansteht.

Legende: Die Bienen sind schon fleissig unterwegs. Alina Panagou

Am Sonntag bläst kräftiger Föhn in den Alpentälern. Dieser treibt bekannterweise die Temperaturen noch ein wenig mehr nach oben. Doch reicht es, um 20 Grad zu knacken?

Das spricht dafür

Auf der Alpennordseite ist die Luftmasse sehr mild: Am Sonntag gibt es auf 2000 m rund 6 Grad. Zudem kommt kräftiger Föhn auf. Er bläst mit 60 bis 90 km/h in den Alpentälern. Das Heruntermischen von Luft aus höheren Lagen sorgt für eine zusätzliche Erwärmung.

Legende: Aktuelle Lokalprognose für Vaduz/FL am Sonntag: 19.1 Grad. Denis Balibouse

Die Lokalprognosen für Stationen im Rheintal zeigen für Sonntag aktuell vielerorts 18 oder sogar 19 Grad. Oftmals werden Spitzenwerte etwas unterschätzt. Zum Beispiel heute wurden für Vaduz/FL 17.4 Grad prognostiziert, gemessen wurden 18.1 Grad.

Das spricht dagegen

Der Sonntag beginnt vielerorts sonnig, aber bald nehmen im Süden die Wolken zu. Immer mehr ziehen Wolkenfelder auch über den Alpenhauptkamm. Im Detail erklärt von Mauro Hermann:

Zusätzlich wird etwas Saharastaub zu den Alpen transportiert. Trifft dieser genau auf eine angefeuchtete Schicht, kann dies dazu führen, dass ursprünglich dünne Schleierwolken bedeutend dichter werden und die Sonne kaum mehr durchkommt. Wolkenfelder sowie Saharastaub tragen also zu einer Einschränkung der Sonneneinstrahlung bei. Hat es weniger Sonne, ist die tageszeitliche Erwärmung gedämpft.

Ist das normal?

Am 9. März liegt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur in Altdorf bei rund 10 Grad. Die prognostizierten 18 Grad sind aussergewöhnlich mild. Werden am Sonntag 20 Grad erreicht, wäre dies ein neuer Jahreshöchstwert für das Jahr 2025. Es wurde aber auch schon viel wärmer: Am 9. März im Jahr 2000 registrierten im Süd-Tessin die Wetterstationen in Lugano und Stabio rund 25 Grad. Sogar noch wärmer wurde es in Locarno, nämlich 26.4 Grad.

Legende: Milde Verhältnisse am Lago Maggiore Bläst der Föhn in die andere Richtung, von Norden her über die Alpen, treibt dies stattdessen die Temperaturen im Tessin in die Höhe. Werner Caviezel

Auch auf der Alpennordseite wurden während des ersten Drittels im März bereits einige Male mehr als 20 Grad gemessen, so zum Beispiel am 4. März 1998 in Basel: 22.5 Grad.