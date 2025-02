Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling. Erste Frühlingsgefühle brechen aber bereits Ende der Woche aus bei 11 bis 15 Grad.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Locarno/TI . Die Frühblüher Krokusse bringen Farbe ins Winterspiel. Bildquelle: Irene Eichhorn. 1 / 5 Legende: Locarno/TI Die Frühblüher Krokusse bringen Farbe ins Winterspiel. Irene Eichhorn

Bild 2 von 5. Uetikon am See/ZH. Krokusse auch am Zürichsee. Bildquelle: Georg Gmür. 2 / 5 Legende: Uetikon am See/ZH Krokusse auch am Zürichsee. Georg Gmür

Bild 3 von 5. Güttinger Wald/TG. Schneeglöckchen. Bildquelle: Georg Locher. 3 / 5 Legende: Güttinger Wald/TG Schneeglöckchen Georg Locher

Bild 4 von 5. Samedan/GR . Die ersten Weidenkätzchen spriessen im Engadin. Bildquelle: Monika Baumüller. 4 / 5 Legende: Samedan/GR Die ersten Weidenkätzchen spriessen im Engadin. Monika Baumüller

Bild 5 von 5. Bantiger/BE. Die Hasel ist bereits seit Januar in Blüte. Bildquelle: Marianne Binggeli. 5 / 5 Legende: Bantiger/BE Die Hasel ist bereits seit Januar in Blüte. Marianne Binggeli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Tage werden länger und der Frühling naht. Aus meteorologischer Sicht beginnt der Frühling bereits am 1. März. Die Wintermonate gehen allmählich zu Ende und es braucht nicht mehr viel und die Farbenvielfalt nimmt wieder zu. Die Hasel und die Erle sind bereits seit Januar in Blüte und Schneeglöckchen, Krokusse, Narzissen und Co. sind kurz vor der Blüte.

Nun hilft das Wetter in den kommenden Tagen ein wenig nach.

Legende: Milde Witterungsphase SRF Meteo

Ab Mitte Woche wird es deutlich milder und ab Freitag gibt es 11 bis 15 Grad. In den Föhngebieten kann es sogar noch etwas milder werden. Diese milde Witterungsphase ist vergleichbar mit der Temperatur-Norm von Anfang April.

Sehr milde Luft aus Südwesten

Die Schweiz liegt bis über das Wochenende hinaus in einer sehr milden Südwestströmung. Der Höhepunkt der milden Luft erreicht uns wahrscheinlich am Freitag und Samstag. Bis zum Monatswechsel bleibt es zwar nicht mehr ganz so mild, aber nach einem Kälteeinbruch sieht es auf den Wetterkarten vorerst nicht aus.