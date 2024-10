Dann scheint am tiefsten Punkt der Alpennordseite – in der Region Basel – die Sonne. Das Mittelland bleibt grau.

Wenn die Nebelwanne am Jura überläuft

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der Höhe scheint die Sonne, weiter unten liegt Nebel und Hochnebel. Genau dieses Wetter herrscht in den kommenden Tagen immer wieder.

Legende: Das Mittelland ist mit Nebel gefüllt. Ueli Bächtold

Doch ausgerechnet ganz unten, in der Region Basel, scheint bei dieser Wetterlage häufig die Sonne. Dafür verantwortlich ist ein lokaler Wind namens «Möhlin-Jet».

Badewanne mit Überlaufschutz Richtung Basel

Kühlt in einer klaren Nacht die Luft ab, so wird sie schwerer und sammelt sich in tiefen Lagen. Zwischen dem Jura und den Voralpen füllt sich das Mittelland wie eine Badewanne mit Kaltluft.

Durch Kondensation entsteht in der Mittellandwanne Nebel oder Hochnebel. Reicht die Nebelluft genügend hoch, fliesst sie am tiefsten Punkt des Badewannenrandes ab.

Legende: EUMETSAT / SRF Meteo

Zu den Alpen hin steigt das Gelände an – ein Überlaufen ist nicht möglich. Der Jura hingegen reicht bei Bözberg nur auf 500 bis 700 m hinauf: der Überlaufschutz der Mittellandwanne. Dort läuft die Nebelluft über und sinkt ab.

Der entstandene Möhlin-Jet begünstigt die Nebelauflösung: Einerseits wird von oben trockenere Luft runter gemischt und andererseits begünstigt das Absinken die Verdunstung des Nebels.

Legende: Auch heute entstand dank der nebligen Mittelland-Luft der Möhlin-Jet. Markus Dietler

Herkunft des Namens Box aufklappen Box zuklappen Zwischen dem Eikerberg/AG und dem Eggberg/DE wird die ausströmende Kaltluft aufgrund der topographischen Verengung beschleunigt und erreicht im Bereich um Möhlin die höchste Windgeschwindigkeit - daher der Name Möhlin-Jet.

Die passende Obergrenze

Eine Hochnebelobergrenze zwischen 600 und 900 m ist ideal für den Möhlin-Jet. Liegt sie weiter unten, kann die kalte Luft nicht überlaufen. Liegt sie höher, wird die Nordwestschweiz mit Nebelluft geflutet. Gemäss aktuellen Prognosen sind in den kommenden Tagen alle Möglichkeiten mit dabei: