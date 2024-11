Am Freitag wird im Kanton Schwyz der Schlacht am Morgarten gedacht. Am 15. November 1315 schlugen die Alten Eidgenossen am Morgarten das grosse Heer der Habsburger. Dieser Schlacht wird, wie jedes Jahr, am 15. November unter freiem Himmel gedacht. Nebel prägt den Anlass, ähnlich wie 1315.

Am Freitagvormittag findet im Kanton Schwyz die traditionelle Morgarten-Schlachtfeier statt. Der Festumzug zieht vom Dorf Sattel zu Fuss zur Schlachtkapelle Schornen bei Morgarten. Um 10.20 Uhr beginnt die Feier mit dem Verlesen des Schlachtbriefes.

Legende: Festplatz Der Festplatz vor dem Einzug am 15. November 2023. FB

Nach der Andacht spricht Walter Tresch, Bezirksammann Schwyz. Die Feier wird durch den Schweizerpsalm abgerundet. Regenschirm braucht es an der diesjährigen Feier keinen, aber bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und Nebel ist warme Kleidung zwingend nötig. Vielleicht gibt es schon erste Sonnenstrahlen zum Apéro mit der Bevölkerung in Sattel auf dem Zentrumsplatz. Nach dem Mittagessen steigt die Chance auf Sonnenschein. Auf diesen hoffen vor allem auch die Schützen des 300 Meter-Schiessens. Am Morgen könnte die Sicht stark eingeschränkt sein.

Nebel gehört zur Schlacht

Klagen über Nebel statt Sonnenschein sind völlig deplatziert. Der Nebel war primär dafür verantwortlich, dass die Alten Eidgenossen das habsburgische Reiterheer in die Flucht schlagen konnten. Die Habsburger zogen vom Zugersee dem Ägerisee entlang Richtung Sattel, wo sie von den Eidgenossen aus dem Hintergrund angegriffen und gemeuchelt wurden. Im dicken Nebel brach Panik aus, und die Habsburger waren nicht mehr in der Lage sich neu zu formieren. So zumindest will es die Geschichtsschreibung.

Legende: Historische Garde Eine historische Garde sorgt für den Schutz der Anwesenden. FB

Es scheint aber gesichert, dass vor allem der Nebel für den eidgenössischen Sieg und für das Weiterbestehen der Alpenrepublik verantwortlich war.