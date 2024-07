Legende: Hagel in Spiez In Spiez gingen am Montagabend kleine Hagelkörner nieder. Vera Rentsch

Eine Kaltfront in der Nacht auf Dienstag brachte stellenweise kräftige Gewitter. Diese brachten:

Sturmböen . Bis 98 km/h in Fahy/JU.

. Bis 98 km/h in Fahy/JU. Hagel , dies besonders im Berner Oberland.

, dies besonders im Berner Oberland. Starkregen. In Boltigen/BE um 30 mm mit einem Gewitter.



Legende: Gewitter im Raum Thun Am frühen Abend ging ein Gewitter bei Thun nieder. Sandra Perrin

Schon am späten Montagnachmittag entluden sich die ersten kräftigen Gewitter. Besonders im Berner Oberland gab es an einigen Orten ergiebigen Regen. Am Abend folgte aus Nordwesten die organisierte Kaltfront. Mit ihr gab es speziell in der Ajoie Sturmböen. In Fahy/JU wurde ein Spitzenwert von 98 Kilometern pro Stunde gemessen. Es wurden teilweise Bäume entwurzelt. In der Nacht blieb die Front über dem Mittelland und an den Voralpen stehen und brachte teilweise grössere Regenmengen. In Langnau im Emmental fielen insgesamt 54 Millimeter Regen, und auch sonst gab es in der Nähe des Napfs 40 bis 50 Millimeter Regen. Sehr viel Regen ging aber auch in Kiesen/BE nieder mit 47 Millimetern. Trocken blieb es bis am Dienstagmorgen nur im Mittel- und Südtessin und stellenweise im Engadin und im Bergell.