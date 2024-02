Im Oberengadin fiel bis Freitagmorgen knapp ein halber Meter Neuschnee

Auf der Alpennordseite gab es bedeutend weniger Schnee

In den nächsten Tagen kommt vor allem im Süden noch mehr Schnee dazu

Eine Kaltfront sorgte am Freitag in den Alpen teilweise für ein weisses Erwachen oder ganz im Osten gar für einen weissen Tag. Klicken Sie sich durch die besten Bilder!

1 / 8 Legende: Val Müstair/GR Knapp 20 cm Neuschnee waren es im Val Müstair am Morgen. Tagsüber kam nochmals ähnlich viel dazu. Lucas Pitsch 2 / 8 Legende: Motta Naluns/GR Hier auf dem Menü: Eine richtig grosse Portion Schnee. Thomas Hämmig 3 / 8 Legende: Calfreisen/GR Im Schanfigg wurden die Pollen ausgebremst. Arno Mainetti 4 / 8 Legende: Hasliberg/BE Schneefrau bedankt sich für die „Galgenfrist“. Sibylle Grimm Nafzger 5 / 8 Legende: Crans-Montana/VS Verlockend, allerdings ist die Lawinengefahr vielerorts erheblich. Anna Wyss 6 / 8 Legende: Val Müstair/GR Dauerschneefall in Südbünden Lucas Pitsch 7 / 8 Legende: Val Müstair/GR Dauerschneefall in Südbünden Lucas Pitsch 8 / 8 Legende: Daubensee/VS Der Gemmipass wurde eingeschneit. Christa Heynemann

Je weiter im Südosten, desto weisser

Richtig viel Neuschnee wurde bereits am Freitagmorgen in Südbünden gemessen. In Maloja waren es 45 cm und auf dem San Bernardino 39 cm. Das ist jedoch nur eine Momentaufnahme, tagsüber hat es noch weiter geschneit. Auch im Wallis und den Tessiner Bergen reichte es da und dort für 20 cm Neuschnee. Auf der Alpennordseite blieben die Neuschneemengen generell im einstelligen Zentimeterbereich.

So geht es weiter

Das Neuschneegefälle zwischen Nord und Süd bleibt bestehen. Im Norden fällt am Wochenende wenig oder kein Schnee. Auf der Alpensüdseite und im Oberengadin wird in den nächsten Tagen immer wieder Schnee dazukommen, die Schneefallgrenze bleibt im Bereich um 800 m. Nochmals ordentlich Schnee dürfte die nächste Südstaulage am Montag bringen. Es wird voraussichtlich aber nicht so viel Schnee dazukommen wie am Freitag.