Besonders in den nördlichen Alpen liegt der letzte Neuschnee zwei Wochen zurück. Dort gibt es nun Nachschub. Am Donnerstag zieht aus Norden eine Kaltfront zu den Alpen. Dabei sinkt die Schneefallgrenze von 1300 m gegen 1000 bis 600 m.

Legende: In den Hochalpen werden die jeweiligen Mengen lokal noch übertroffen. SRF Meteo

Die grössten Mengen werden am Alpennordhang erwartet. Dort gibt es in der Nacht und am Freitagvormittag weitere Schneefälle, dann lassen sie immer mehr nach. Auch im zentralen und östlichen Flachland gehen in dieser Zeit einzelne Schauer nieder. In der immer kälteren Luft schneit es dabei allmählich bis ganz runter.

Bilder und Videos einsenden Box aufklappen Box zuklappen Mit folgendem Link gelangen Ihre Aufnahmen zu uns.

Falls Sie ein winterliches Schäumchen beobachten, freuen wir uns wie immer über Ihre Bilder und Videos.

Legende: Andermatt/UR Bruno Leuzinger

Ab Samstag setzt sich ein Hochdruckgebiet durch. In der Höhe wird es sonnig und auch deutlich weniger kalt. Das Bild oben gibt einen Vorgeschmack darauf, wie so manches Bergdorf ins Wochenende startet: sonnig und frisch verschneit.